Hindistan, Rus Igla-S tedarik etmek istiyor
Economic Times Gazetesine göre Hindistan, Rusya’dan omuzdan atılan tek kişilik kısa menzilli hava savunma sistemi tedarik etmek istiyor.
Rusya’nın Igla-S sistemi 1,5 milyar Dolar bedelli ihaleyi kazandı. Rusya, İsveç’li SAAB’ın RBS70 NG ve Fransız MBDA’nın Mistral füzeleri ile rekabet ediyordu. Hint Medyasına göre Igla-S’ler Rus Igla-M’lerin yerini alabilir. Igla-S’ler helikopter, İHA ve karaya taarruz eden uçaklara karşı etkili kabul ediliyor.
(C4Defence)
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