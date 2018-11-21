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Hindistan, Rus Igla-S tedarik etmek istiyor

Economic Times Gazetesine göre Hindistan, Rusya’dan omuzdan atılan tek kişilik kısa menzilli hava savunma sistemi tedarik etmek istiyor.

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Rusya’nın Igla-S sistemi 1,5 milyar Dolar bedelli ihaleyi kazandı. Rusya, İsveç’li SAAB’ın RBS70 NG ve Fransız MBDA’nın Mistral füzeleri ile rekabet ediyordu. Hint Medyasına göre Igla-S’ler Rus Igla-M’lerin yerini alabilir. Igla-S’ler helikopter, İHA ve karaya taarruz eden uçaklara karşı etkili kabul ediliyor.
 
 
(C4Defence)

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