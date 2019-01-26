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Hindistan, Yeni Nesil Radyasyon Füzesinin ilk testini başarıyla gerçekleştirdi

Hindistan, yerli olarak geliştirilen, düşman radarlarını, izleme sistemini ve haberleşme tesislerini imha etme yeteneğine sahip Yeni Nesil Radyasyon Füzesinin (NGARM) ilk testi başarıyla gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hindistan, Odisha kıyılarında Hint Hava Kuvvetleri'nin ana savaş uçağı olan Sukhoi-30MKI'dan atılan Yeni Nesil Radyasyon Füzesinin (NGARM) ilk testini başarıyla gerçekleştirdi.
 
Yerli olarak geliştirilen havadan karaya füze, düşman radarlarını, izleme sistemini ve haberleşme tesislerini imha etme yeteneğine sahip. 100 kilometrenin üzerinde bir menzil alanı olan NGARM Hindistan'da ilk defa geliştirilip kullanıldı. Radarların veya diğer izleme cihazlarının yaydığı sinyalleri veya radyasyonları belli bir şekilde algılayıp bunları imha edebilme kabiliyeyine sahip.
 
Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) yapılan testle ilgili, "Füze testi beklendiği gibi yapıldı. Arayıcı, yapısal bütünlük, navigasyon ve kontrol sistemi aerodinamik yeteneklerle birlikte doğrulandı." denildi.
 
Füze gelişimsel denemelerin tamamlanmasından sonra, cephe savaş uçağı Sukhoi ve çok görevli hafif savaş uçakları Tejas ile entegre olacak.

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