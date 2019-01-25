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Hindistan'dan bir ilk daha: Uzaya dört aşamalı fırlatma aracı gönderdi

Hindistan uzaya dört aşamalı bir fırlatma aracı göndererek bu alanda ilke imza attı. Hindistan daha önce de tek roketle uzaya 104 uydu göndererek bir rekor kırmıştı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) 25 ocak'ta Satish Dhawan uzay merkezinden ilk kez kullanılan dört aşamalı bir roket olan PSLVC44 ile MicrosatR yer gözlem uydusunu ve öğrencilerin geliştirdiği Kalamsat isimli uyduyu başarıyla yörüngesine gönderdi.
 
Uzaya uydu gönderen roketler genelde üç aşamadan oluşuyor. Hindistan'ın geliştirdiği PSLVC44 ise dört aşamalı bir sistem. ISRO, "Bu özellik sayesinde uydular deney yapmak için daha yüksek bir dairesel yörüngeye taşınabilecek." açıklamasında bulundu.
 
Hindistan daha önce de tek roketle uzaya 104 uydu göndererek bir rekor kırmış, uyduların hepsi 320 ton ağırlığındaki PSLV-C37 taşıyıcı roketi ile gönderilmişti.

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