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Hindistan'ın Ay'a inme görevi Haziran'a ertelendi

Hindistan'ın bu ay içinde Ay'a göndermeyi planladığı uzay aracı Chandrayaan-2, çıkan sorun nedeniyle en erken Haziran ayında gönderilebilecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü'nün (ISRO), ikinci ay görevi olacak olan Chandrayaan-2'nin 11 Nisan 2019'da gönderileceği açıklamıştı. Ancak uzay aracında yapılan testler sırasında Ay'a inerken kullanacağı iniş takımlarının yetersiz olduğu fark edildi.

ISRO, "Aracı ay yörüngesine taşıyacak olan yörünge aracı ve Ay'a inecek olan gezgin (Vikram) aracı tüm performans testlerini başarıyla geçti ancak Vikram'ın Ay'a iniş testinde iniş takımlarının yetersiz olduğunu gördük." açıklamasında bulundu.

ISRO Başkanı K Sivan, "Test sırasında bazı yapısal hasarlar tespit edildi. Sonra bunun test konfigürasyonunun ve oryantasyonun yanlış olduğu tespit edildi." açıklamasında bulunarak arızayı doğruladı.

DÖRDÜNCÜ GECİKMEYİ ALDI

Chandrayaan-2 Ay görevinin ilk olarak Ekim 2018'de başlayacağı bildirilmiş ardından Ocak 2019'a, daha sonra Nisan 2019'a ertelenmişti. ISRO'dan yapılan son yapılan duyuru ile uzay aracının Haziran'dan önce fırlatılamayacığı kesinleşti.

HİNDİSTAN'IN İLK AY MACERASINI 2008'DE YAŞAMIŞTI

ISRO'nun, 22 Ekim 2008’de fırlattığı Chandrayaan-1, 312 gün boyunca Ay’ın yörüngesinde 3 bin 400 tur attı, üzerindeki 11 ayrı cihazla çeşitli ölçümler gerçekleştirerek Ay'ın yüzeyinde Magnezyum, Alüminyum, Silikon, Demir, Radon, Uranyum, Toryum gibi elementler ile çeşitli minerallerin dağılımlarını saptamaya çalıştı.

İsmini, Sanskritçe “Ay” (Chandra) ve “araç” (yaan) sözcüklerinin birleşmesiyle alan uzay aracının üzerindeki ölçüm cihazlarından 6 tanesi ABD, Avrupa ve Bulgaristan uzay ajanslarının katkılarıyla üretildi.

ISRO, Chandrayaan-1 ile 28 Ağustos 2009'da bağlantıyı kaybettiklerini açıkladı.

CHANDRAYAAN-2'NİN GÖREVİ

ISRO, Chandrayaan-2'yi Ay'ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor. Chandrayaan-2'nin taşıyacağı robot uydusu, uzay aracı ve gezgin araç Ay'da maden kaynakları ve topografiyi inceleyecek. Chandrayaan-2'nin ilk fırlatma ağırlığı yakıtlarıyla birlikte 3 bin 850 kilogram olacak. Ay yüzeyine inecek olan ilk aracın (kondu) ağırlığı bin 350 kilogram ve altı tekerlekli gezici aracın ağırlığı ise 25 kilogram olacak.

INTERSTELLAR FİLMİNDEN DAHA UCUZA AY YOLCULUĞU

Chandrayaan-2 görevi, 2014 yapımı bilim kurgu filmi Interstellar’dan daha ucuza mal olacak. Interstellar’ın bütçesi 165 milyon dolar. Chandrayaan-2 Ay görevinin bütçesi ise yaklaşık 115 milyon dolar.

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

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