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Hindistan’ın Chandrayaan 2 uzay aracı 7 Eylül'de Ay'a inecek

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu, Chandrayaan 2 uzay aracının 7 Eylül'de Ay'a ineceğini duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş
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22 Temmuz 2019’da Türkiye Saati ile 12:13’te fırlatılan Hindistan’ın Chandrayaan 2 uzay aracı, geçtiğimiz 20 Ağustos'ta' en zorlu manevralardan birini gerçekleştirerek Ay’ın yörüngesine girmişti. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) yaptığı açıklamada, aracın 7 Eylül'de Türkiye Saati ile 10:40'da Ay'a ineceğini ve inişten öne 15 dakikalık bir tören düzenleneceğini bildirdi.
 
 
HİNDİSTAN, İLK AY MACERASINI 2008’DE YAŞAMIŞTI
 
ISRO’nun, 22 Ekim 2008’de fırlattığı Chandrayaan-1, 312 gün boyunca Ay’ın yörüngesinde 3 bin 400 tur attı, üzerindeki 11 ayrı cihazla çeşitli ölçümler gerçekleştirerek Ay'ın yüzeyinde magnezyum, alüminyum, silikon, demir, radon, uranyum ve toryum gibi elementler ile çeşitli minerallerin dağılımlarını saptamaya çalıştı.
 
İsmini, Sanskritçe “Ay” (Chandra) ve “araç” (yaan) sözcüklerinin birleşmesiyle alan uzay aracının üzerindeki ölçüm cihazlarından 6 tanesi ABD, Avrupa ve Bulgaristan uzay ajanslarının katkılarıyla üretildi.
 
ISRO, Chandrayaan-1 ile 28 Ağustos 2009'da bağlantıyı kaybettiklerini açıklamıştı.
 
CHANDRAYAAN-2’NİN GÖREVİ
 
ISRO, üç araçtan oluşacak olan Chandrayaan-2’yi Ay’ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor. Biri Ay yörüngesinde kalacak yörünge aracı, diğeri Ay yüzeyine inecek Kondu (Lander) aracı, diğeri ise kondunun taşıyacağı gezgin araç. Gezici araç Ay’da maden kaynakları ve topografiyi inceleyecek. Chandrayaan-2’nin ilk fırlatma ağırlığı, yakıtlarıyla birlikte 3 bin 850 kilogram olacak. Ay yüzeyine inecek olan ilk aracın (kondu) ağırlığı bin 350 kilogram ve altı tekerlekli gezici aracın ağırlığı ise 25 kilogram olacak.
 
INTERSTELLAR FİLMİNDEN DAHA UCUZA AY YOLCULUĞU
 
Chandrayaan-2 görevi, 2014 yapımı bilim kurgu filmi Interstellar’dan daha ucuza mal olacak. Interstellar’ın bütçesi 165 milyon dolar. Chandrayaan-2 Ay görevinin bütçesi ise yaklaşık 115 milyon dolar.
 
AY’A İNEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLMAK İSTİYOR
 
Hindistan, Ay’a uzay aracı indirerek Rusya, ABD ve Çin’den sonra dördüncü ülke olmaya çalışıyor.

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