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Hindistan’ın uzay aracı Chandrayaan 2, Ay'ın kraterlerini görüntüledi

Hindistan’ın ikinci ay görevi kapsamında fırlatılan ve geçtiğimiz Salı günü Ay yörüngesine giren Chandrayaan 2, Ay'ın kraterlerini görüntüledi.

  • Gökhan Ertaş – TM Dijital Haber Merkezi
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22 Temmuz 2019’da Türkiye Saati ile 12:13’te fırlatılan Hindistan’ın Chandrayaan 2 uzay aracı, geçtiğimiz Salı günü (20 Temmuz) en zorlu manevralardan birini gerçekleştirerek Ay’ın yörüngesine girmişti. Chandrayaan 2, Ay'ın 4 bin 500 kilometreden alınmış yeni görüntülerini Dünya'ya gönderdi. Aracın 7 Eylül’de Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.
 
23 Austos'ta Chandrayaan2 Arazi Haritalama Kamerası (TMC-2) tarafından görüntülenen Ay yüzeyi görüntülerinde Jackson, Mitra, Mach ve Korolev gibi çarpma kraterleri görülüyor.
 
HİNDİSTAN, İLK AY MACERASINI 2008’DE YAŞAMIŞTI
 
ISRO’nun, 22 Ekim 2008’de fırlattığı Chandrayaan-1, 312 gün boyunca Ay’ın yörüngesinde 3 bin 400 tur attı, üzerindeki 11 ayrı cihazla çeşitli ölçümler gerçekleştirerek Ay'ın yüzeyinde magnezyum, alüminyum, silikon, demir, radon, uranyum ve toryum gibi elementler ile çeşitli minerallerin dağılımlarını saptamaya çalıştı.
 
İsmini, Sanskritçe “Ay” (Chandra) ve “araç” (yaan) sözcüklerinin birleşmesiyle alan uzay aracının üzerindeki ölçüm cihazlarından 6 tanesi ABD, Avrupa ve Bulgaristan uzay ajanslarının katkılarıyla üretildi.
 
ISRO, Chandrayaan-1 ile 28 Ağustos 2009'da bağlantıyı kaybettiklerini açıklamıştı.
 
CHANDRAYAAN-2’NİN GÖREVİ
 
ISRO, üç araçtan oluşacak olan Chandrayaan-2’yi Ay’ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor. Biri Ay yörüngesinde kalacak yörünge aracı, diğeri Ay yüzeyine inecek Kondu (Lander) aracı, diğeri ise kondunun taşıyacağı gezgin araç. Gezici araç Ay’da maden kaynakları ve topografiyi inceleyecek. Chandrayaan-2’nin ilk fırlatma ağırlığı, yakıtlarıyla birlikte 3 bin 850 kilogram olacak. Ay yüzeyine inecek olan ilk aracın (kondu) ağırlığı bin 350 kilogram ve altı tekerlekli gezici aracın ağırlığı ise 25 kilogram olacak.
INTERSTELLAR FİLMİNDEN DAHA UCUZA AY YOLCULUĞU
 
Chandrayaan-2 görevi, 2014 yapımı bilim kurgu filmi Interstellar’dan daha ucuza mal olacak. Interstellar’ın bütçesi 165 milyon dolar. Chandrayaan-2 Ay görevinin bütçesi ise yaklaşık 115 milyon dolar.
 
AY’A İNEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLMAK İSTİYOR
 
Hindistan, Ay’a uzay aracı indirerek Rusya, ABD ve Çin’den sonra dördüncü ülke olmaya çalışıyor.

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