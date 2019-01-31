14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2345
  • 6,0239
  • 222.246
  • 105.387
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Hindistan, İsrail'den 800 milyon dolarlık AWACS satın alacak

Hindistan ve İsrail arasında, 800 milyon dolar değerinde 2 adet Phalcon havadan uyarı ve kontrol sistemi (AWACS) satışına yönelik anlaşma imzalandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan, İsrail'den 800 milyon dolar değerinde bir anlaşma ile 2 adet Phalcon havadan uyarı ve kontrol sistemi (AWACS) satın alacağını açıkladı. AWACS, Rus İlyuşin-76 stratejik nakliye uçağına monte edilecek.
 
Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşmanın Maliye Bakanlığı tarafından da onaylanması bekleniyor.
 
Hindistan Hava Kuvvetleri, ilk Phalcon AWACS'ı 2004 yılında Hindistan, İsrail ve Rusya arasında imzalanan 1.1 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında 2009 yılında teslim almıştı.
 

PHALCON HAVADAN UYARI VE KONTROL SİSTEMİ AWACS

Havadan erken uyarı ve kontrol, uçak, gemi ve diğer araçları uzun mesafelerde saptamak ve savaş alanında hava hareketinde komuta ve kontrol etmek için tasarlanmış bir havadan radar gözlem sistemidir.
 
Hindistan'ın envanterinde üç adet Phalcon AWACS ve iki adet yerli “Netra” mini-AWACS bulunuyor.

Erdoğan´ın Davos´taki tarihi ´one minute´ çıkışı - Tarihte bugün 29 Ocak 2009

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li vekiller terörist cenazelerinin baş aktörü oldu

HDP'li vekiller terörist cenazelerinin baş aktörü oldu

Kuzey Irak'ta terör yuvaları yerle bir edildi

Kuzey Irak'ta terör yuvaları yerle bir edildi

AK Parti, 31 seçiminde "yapay zeka"yı kullanacak

AK Parti, 31 seçiminde 'yapay zeka'yı kullanacak

Türkiye ekonomisinde muhteşem gelişme: 29,5 milyar dolar oldu

Türkiye ekonomisinde muhteşem gelişme: 29,5 milyar dolar oldu

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

Darbecilerin savunmasını çökerten 'ses kaydı'

Darbecilerin savunmasını çökerten 'ses kaydı'

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı
 

POPÜLER HABERLER

ABD´de skandal görüntüler

ABD´de skandal görüntüler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA