Hindistan, İsrail'den 800 milyon dolarlık AWACS satın alacak

Hindistan, İsrail'den 800 milyon dolar değerinde bir anlaşma ile 2 adet Phalcon havadan uyarı ve kontrol sistemi (AWACS) satın alacağını açıkladı. AWACS, Rus İlyuşin-76 stratejik nakliye uçağına monte edilecek.

Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşmanın Maliye Bakanlığı tarafından da onaylanması bekleniyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri, ilk Phalcon AWACS'ı 2004 yılında Hindistan, İsrail ve Rusya arasında imzalanan 1.1 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında 2009 yılında teslim almıştı.

PHALCON HAVADAN UYARI VE KONTROL SİSTEMİ AWACS

Havadan erken uyarı ve kontrol, uçak, gemi ve diğer araçları uzun mesafelerde saptamak ve savaş alanında hava hareketinde komuta ve kontrol etmek için tasarlanmış bir havadan radar gözlem sistemidir.

Hindistan'ın envanterinde üç adet Phalcon AWACS ve iki adet yerli “Netra” mini-AWACS bulunuyor.