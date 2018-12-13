Hindustan Aeronautics Ltd'nin yerli tasarım helikopteri 6 km irtifada uçtu

Uçuş, zarf genişletme testleri altında gerçekleştirildi ve 6 km irtifada uçmak, LUH sertifikasyonu için kritik bir gereklilikti. Helikopter, Ocak 2019'da planlanan yüksek irtifa soğuk hava şartlarını gerçekleştirebilir kabul edildi.

LUH, Hint Silahlı Kuvvetlerinin Cheetah ve Chetak helikopterlerinin yerini alacak. HAL, Rotary Kanat Araştırma ve Tasarım Merkezi’nin (RWR & DC) tasarladığı ve geliştirdiği üç tonluk yeni nesil helikopter ilk uçuşu 6 Eylül 2016'da gerçekleştirildi ve ikinci prototip 22 Mayıs 2017'de uçtu. HAL, Hint Ordusu için 126 adet ve Hint Hava Kuvvetleri için 61 adet toplam 187 LUH için sipariş aldı.

Dijital kokpitli helikopter, Keşif, Gözetleme rolleri ve hafif bir nakliye helikopteri olarak kullanılabilir. Helikopter, 220 Km / s hızla, 6,5 Km servis tavanı ve 400 kg taşıma kapasitesiyle 350 Km menzile sahip olacak.

(C4Defence)