Türünün ilk örneği... Quarterhorse test aşamasında! Ses hızının tam 5 katı ile yolculuk yapılacak

7 Ağustos 2021 Cumartesi 19:53 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 20:00

USAF'ın yaptığı açıklamaya göre Quarterhorse adlı uçak, Atlanta merkezli Hermeus Hypersonic şirketinin "GE J85 turbojet motoruna dayanan türbin tabanlı TBCC motorunun kullanımı üzerine tasarlandı.

USAF yetkilisi bir kişinin hipersonik Quarterhorse hakkında yaptığı açıklamada "Quarterhorse dünyanın en hızlı yeniden kullanılabilir uçağı ve TBCC motorunu uçuran türünün ilk örneği olacak." Değerlendirmesi yaptı.

Söz konusu uçak, ses hızının beş katı hızda uçacak şekilde tasarlandı, Bu da New York'tan Paris'e seyahatin yedi buçuk saatten 90 dakikaya inmesi anlamına geliyor.

Testlerin başarılı olması durumunda ABD Hava Kuvvetleri ile üretici Hermeus Hypersonic arasında üretim anlaşması imzalanacağı açıklandı.

BOEİNG DE HİPERSONİK UÇAKLAR İÇİN TARİH VERDİ



En büyük uçak üreticilerinden Boeing, hipersonik uçaklar için tarih verdi.

Boeing'den yapılan açıklamada bu modellerin önümüzdeki 10 yıl için hayatımızın bir parçası olacağı bilgisinin altı çizildi.

Boeing'in üreteceği hipersonik jetler Mach 5 hızına yani saate 6 bin 116 kilometre hıza ulaşabilecek.

Bir dönemin en hızlı uçağı olan Concorde'un hızının Mach 2 olduğu düşünülürse hipersonik jetlerin seyahat alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceği su götürmez bir gerçek.

Ancak Bu durum bilet fiyatlarına da yansıyacak. Konu ile ilgili ABD'nin CNBC kanalının sorularını yanıtlayan Boeing'in CEO'su Dennis Muilenburg da bu tezi doğruluyor.

Yeni modeller ile yolcuların seyahat sürelerinin ciddi oranda azalacağını belirten Muilenburg, günümüz teknolojisi ile 15 saat süren New York Şangay uçuşunun 2 saate düşeceğini belirtti.