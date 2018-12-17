Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Hırvat devriye gemisi ASELSAN’ın Muhafız’ı ile donatıldı

Hırvatistan’ın milli imkanlarla ürettiği devriye botu, 7 Aralık Cuma günü düzenlenen törenle Hırvat Donanmasına (HRM) teslim edildi. OOB-31 “Omiš” adı verilen devriye botu, ASELSAN tarafından üretilen 30mm Muhafız Otomatik Top Sistemi ile donatıldı. Hırvatistan Deniz Kuvvetleri (HRM), proje kapsamında 4 adet daha devriye gemisi daha üretileceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

16 mürettebata sahip olan OOB-31 “Omiš” devriye botu; 43,25 metre uzunluğa ve 240 ton ağırlığa sahip. Çelik ve Alüminyum alaşımı ile üretilen bot; 1 adet ASELSAN üretimi MUHAFIZ baş topu, 2 adet 12.7mm makinalı tüfek ve hava hedefleri için 4 adet MANPADS silah yüklerine sahip.
 
 
Baş topu olarak kullanılan MUHAFIZ Sistemi; Termal Kamera, TV Kamera ve Lazer Mesafe Ölçme cihazı takılabilen, Silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine ve modüler yapıya sahip bir stabilize silah sistemidir.
 
(Savunma SanayiST)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gümbür gümbür geliyor

Gümbür gümbür geliyor

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA