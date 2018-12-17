Hırvat devriye gemisi ASELSAN’ın Muhafız’ı ile donatıldı

16 mürettebata sahip olan OOB-31 “Omiš” devriye botu; 43,25 metre uzunluğa ve 240 ton ağırlığa sahip. Çelik ve Alüminyum alaşımı ile üretilen bot; 1 adet ASELSAN üretimi MUHAFIZ baş topu, 2 adet 12.7mm makinalı tüfek ve hava hedefleri için 4 adet MANPADS silah yüklerine sahip.

Baş topu olarak kullanılan MUHAFIZ Sistemi; Termal Kamera, TV Kamera ve Lazer Mesafe Ölçme cihazı takılabilen, Silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine ve modüler yapıya sahip bir stabilize silah sistemidir.

(Savunma SanayiST)