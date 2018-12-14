Hızlı şarjda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil

Dünya genelinde elektrikli araç kullananların sayısı günden güne artıyor. Ancak bu araçların uzun şarj süreleri pek çok kişinin kafasında soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. En bilinen hızlı şarj istasyonlarından Tesla Supercharger, 30 dakikada %80 doluluk oranı sunuyor. Porsche ve BMW’nin hızlı şarj teknolojisi ise bu süreyi fazlasıyla kısaltacak gibi görünüyor.

3 dakika şarj ile 100 kilometre

Porsche ve BMW öncülüğünde geliştirilen “FastCharge” hızlı şarj teknolojisi, şuanda Jettingen-Scheppach’da kurulan bir istasyonda test ediliyor. Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı tarafından da 7.8 milyon euro hibe alan sistem, 450 kW’lık şarj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki yıllarda ilk elektrikli otomobili Porsche Taycan’ı piyasaya sürmeye hazırlanan Alman üretici, prototip araçlarından birinin bu istasyonda 400 kW şarj kapasitesine ulaşarak rekor kırdığını belirtti. Bu kapasite, aracın 3 dakikalık şarj ile 100 km yol gitmesine imkan tanıyacak.

Her ne kadar şarj istasyonu tarafından aktarılan enerji 450 kW’a kadar çıkabilse de, henüz piyasada bu denli yüksek güçle başa çıkabilecek elektrikli araç bulunmuyor. Örneğin; Ar-Ge için kullanılan BMW i3 modellerinden biri de FastCharge istasyonunda denendi ve şarj kapasitesi 50 kW ile sınırlı olan aracın %10’dan %80 doluluk oranına ulaşması 15 dakika sürdü. İstasyonun araçların maksimum şarj kapasitesini otomatik olarak algıladığı ve aktardığı gücü bu doğrultuda ayarlayabildiği açıklandı.

BMW ve Porsche tarafından geliştirilen hızlı şarj teknolojisi Bavyera’daki istasyonda halka açık bir şekilde test ediliyor. BMW kullanıcıları istasyondan ücretsiz faydalanabiliyor.

(Donanım Haber)