Hollandalı astronot, uzaydan yanlışlıkla 911’i aradı

Newsweek'in haberine göre Kuipers, UUİ'de görev yaptığı günlerden birinde, Houston'daki NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ni aramak istedi ama yerçekimsizlik yüzünden 9011 yerine 911 numarasını aradığını anlattı.

Ertesi gün, neden acil durumlar servisini aradığının sorulduğu bir e-mektup aldığını söyleyen Hollandalı astronot, 911'i aradıktan sonra bir kurtarma ekibinin Dünya ile UUİ arasındaki iletişimden sorumlu cihazın bulunduğu odayı kontrol etmeye geldiğini anlattı.

Kuipers, "Yanıma çıkmadıkları için biraz hayal kırıklığı yaşadım" diye espri yaptı.

(Sputnik)