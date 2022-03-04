Honor, kullanıcılara inovatif teknolojiler sunmayı hedefliyor

AA 4 Mart 2022 Cuma 11:57 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 11:57

Honor açıklamasına göre, Counterpoint Research tarafından geçen ay yayınlanan rapora göre Honor, geçen yılın 4'üncü çeyreği itibarıyla Çin pazarındaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi haline geldi. Honor, Barcelona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde, HONOR Magic4 Serisi, HONOR Watch GS 3 ve HONOR Earbuds 3 Pro da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini duyurdu. Honor, küresel çip tedariki sorunu gibi sektör genelindeki zorluklar karşısında istikrarlı büyümeyi sürdürmek için önemli uluslararası pazarlara odaklanacak. Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues ve SFR dahil olmak üzere 98'i Avrupa'da bulunan 200'den fazla büyük operatörle ortaklık yapan şirket, bu ortaklıkların desteğiyle ürünlerini küresel pazarlara kolaylıkla dağıtabiliyor. Honor 50'yi 49 ülkede kullanıcılara sunan şirket, bu yıl Honor Magic Serisi, Honor N Serisi ve Honor X Serisi dahil olmak üzere dünya çapındaki pazarlara daha fazla HONOR ürünü getirmeyi planlıyor. Honor'un 11 bini aşkın iş gücünün yarısından fazlası Ar-Ge personeli ve bu iş gücü şirketin teknolojik büyümesine önemli katkı sunuyor. HONOR'un ayrıca biri Fransa'da ve biri Japonya'da olmak üzere altı Ar-Ge merkezine ek olarak 100'ün üzerinde inovasyon laboratuvarı da bulunuyor.

"DÜNYA ÇAPINDA SATIŞLARIMIZI İKİ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, 2022'ye güçlü bir başlangıç yaptıklarını, bu yıl küresel pazarlara daha fazla ürün getirmeyi ve dünya çapında satışlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Zhao, 2022'ye güçlü bir başlangıç yaptıklarını, şirketin Ar-Ge ve üretim yeteneklerini kanıtladığı dünyanın en ince katlanır akıllı telefonu HONOR Magic V'inin de etkisiyle çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek, şirketin performansına güvendiğini ve 2022'de yıllık küresel satış hacminin iki katına çıkmasını beklediğini de belirtti. Honor'un devam eden başarısının, çalışanlarının özverisi ve şirketin dikkat çeken inovasyonlarıyla desteklendiğini söyleyen Zhao, çalışanlarının azminin kendilerini mükemmellik için daha fazla çaba göstermeye ve sınırları zorlamaya teşvik ettiğini aktardı. Zhao, "Güçlü bir büyüme yaşıyoruz ve MWC 2022'de duyurduğumuz yeni ürünler, markayı daha geniş bir kitleye ulaştırma hedefimize yardım edecek. Şu anda kendi stratejimizi geliştirmek ve küresel bir marka olmak adına fazla alanımız var." değerlendirmesinde bulundu.