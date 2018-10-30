Hotmail giriş ekranı hesap açma işlemi nasıl yapılır Outlook giriş sayfası gmail e-hesabı nasıl açılır

Hotmail giriş ekranı açma işlemi nasıl yapılır? Hotmail (Outlook) giriş sayfası mail atma işlemi nasıl yapılır? Hotmail oturum açma ve giriş işlemi nasıl yapılır? Gmail E-Hesabı Nasıl Açılır? soruların yanıtları merak konusu oldu. Hotmail açma işlemi aracılığıyla mail kutusu oluşturmak isteyen bireyler, online yazışmalarını bu şekilde yönetebilecek. Açacakları hesap üzerinden Hotmail girişi yaparak E-Postalarını kolayca yönetebilecek olan vatandaşlar, yazışmalarını görüntüleyebiecek. Hotmail açma işlemi ile birlikte kişilerarası ya da grup yazışmalarını kolayca yönetebilecek olan vatandaşlar, E-Posta açma işlemini nasıl yapacaklarını merak ediyor. E-Mail kutusunun kolayca görüntülenebileceği Hotmail açma işlemiyle birlikte yazışma işlemi bu şekilde hayat bulacak. Hotmail giriş ekranı detayları star.com.tr'de.

HOTMAİL OTURUM AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Hotmail'e kaydolmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklanmalıdır



Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra çıkacak olan ekrandan küçük puntolarla yazılmış olan "Hesabınız yok mu? Bir tane oluştur!" butonuna basılmalıdır.



Açılacak olan ekranda yer alan iki adet kutucuk yer alacaktır. Bu kutucukların en altında yer alan "Yeni bir e-posta adresi alın" kısmına tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında -karşınıza aynı kutucuklar çıkacak, ancak kutucukların ilkinin sonunda "@outlook.com" yazacaktır.





Şimdi ilk kutucuğa almak istediğiniz mail adresinin adını girebilirsiniz.

Eğer karşınıza "Bu e-posta adresi zaten başka bir kullanıcıya ait. Başka bir ad girmeyi deneyin." şeklinde bir uyarı çıkarsa almak istediğiniz adresin sonuna sayılar veya farklı kelimeler ekleyerek yeniden deneyiniz. (Örnek: Ali@outlook.com hesabı başka bir kullanıcıya aitse bunun sonuna size uygun olan ve unutmayacağınız bir sayıyı ekleyerek hesabınızı bu örnekteki gibi alabilirsiniz; ali9536@outlook.com.)

HOTMAİL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ



Mail adresinizi belirledikten sonra ikinci kutucuktan parolanızı belirlemesiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu ise Parola en az 8 karakterden oluşmalı ve içinde şunlardan en az ikisi bulunmalıdır: büyük harf, küçük harf, sayı ve simge.



Bu adımı başarıyla atlattıktan sonra Hesap kurulumunuzu tamamlamak için isim soyisim bölümünü doldurmalısınız.



Bir sonraki adımda yaşadığınız ülke ve doğum tarihi bölümünü eklemelisiniz.



Hesabı gerçek bir insanın oluşturup oluşturmadığının netlik kazanması için ekranda yer alan harfleri kutucuğa girmelisiniz. Eğer harfler okunmayacak düzeyde ise "Yeni" tuşuna basabilirsiniz.



Bu adımı da tamamladıktan sonra artık hesabınızın ana sayfasına ulaşmış olacaksınız.



Merhaba yazısının altında yer alan "Gelen kutusunu görüntüle" butonuna tıklayıp E-Posta hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

HOTMAİL OTURUM AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Hotmail hesabınızı açarak mail gönderme, mail okuma gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hotmail'de oturum nasıl açılır? İşte yanıtı…



– https://www.microsoft.com/ adresini açın

– Sağ üst köşeden Oturum Aç kısmına tıklayın

– Kullanıcı adı ve parolanızla giriş yapın

– Profil fotoğrafının alt kısmındaki diğer eylemlere tıklayın

– Gelen kutusunu açın

– Böylece Hotmail gelen kutusuna erişebilirsiniz

SKYPE NEDİR?



Yazılı ve görüntülü sohbet etmeyi sağlayan, cep telefonu, bilgisayar veya tablette ücretsiz bir uygulamadır. Skype, diğer kişilerle bire bir ücretsiz görüntülü ve sesli çağrı, grup çağrıları, anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı yapılabilir. Skype, kullanıcıların Outlook.com’da bir Skype video görüşmesi yapmalarını da sağlar.

Gmail E-Hesabı Nasıl Açılır?



Türkiye'nin en çok ziyaret ettiği popüler mail sistemi Gmail'i Android, iOS ve masaüstü cihazlarınızda kullanabilir E-posta gönderebilirsiniz. Ücretsiz GMail kaydol ve giriş yapıp oturum açma işlemi gerçekleştir..



E-posta servislerinden Gmail ile ücretsiz Mail hizmetini kullanabilirsiniz. Mail gönderip alma imkanı sağlayan gmail servislerinden ücretsiz olarak faydalanmanız için size verilecek olan seçenekler ile yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.



Gmail hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacağınız google kullanıcılarına ücretsiz E-posta hizmetide sunmaya devam ediyor. Kişisel E-posta ile size ait olan bir hesap oluşturarak mail gönderip alabilirsiniz. Gmail servislerine ne şekilde kayıt olunması gerektiğini bilmiyorsanız sizler için hazırladığımız dökümanı kontrol edebilirsiniz.



E-posta hizmetlerinin dünya çapında lideri olan Gmail ile E-posta gönderip almak artık çok kolay. Mail hizmetlerinden faydalanmanız için size verilecek olan seçenekleri değerlendirmeniz ve E-posta hesaplarınızı güvenle kontrol edebilirsiniz. Gmail servisine dahil olmanız için kayıt ekranına giderek kişisel e-posta oluşturabilir ve anında kullanıma başlayabilirsiniz.



Google'ın arama motoru teknolojisi ve diğer tüm servis üyelikleriyle beraber sunulan GMail, günden güne popülaritesini arttırmayı başarıyor. Tüm önemli iletilerinizi, dosyalarını ve resimlerinizi sonsuza tek saklayan GMail, 2.600 Megabayt'lık bir saklama alanı sunuyor. Aradığınız bir bilgi için kolayca arama yapabilir ve bu bilgilere ulaşabilirsiniz.



Gmail'i rakiplerinden ayıran en büyük özellikse sade arayüzünün yanı sıra açılır pencere yada hedefsiz reklam bantlarının bulunmaması oluyor. Küçük metin reklamları sayesinde hedef kitleye ulaşmayı başaran reklamlar yer alıyor.



GMAİL KAYIT



Bir Google Hesabı, tek bir kullanıcı adı ve şifreyle Gmail, Google+, YouTube ve diğer pek çok Google ürününe erişmenizi sağlar. Google Hesabı ile birlikte bir de Gmail adresi ve Google+ Profili verilir. Bunlar, Google genelinde daha zengin ve kişisel bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.