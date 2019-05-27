Huawei CEO´su: Apple´ın boykot edilmesine karşıyım

Bloomberg´deki röportajında milyoner işadamı Apple´ı savunarak, ABD´nin Çin ile ilişkilerinde tansiyonu yükseltmesine karşın, Çin´in buna karşı bir misilleme yapmasının yanlış olduğunu düşündüğünü belirtti.

Apple´ın dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri olduğunu belirten Zhengfei, Apple´ın var olmaması durumunda mobil internetin de olmayacağını söyleyerek "Apple benim öğretmenim. Bizim önümüzden ilerliyor. Öğrenci olarak neden öğretmenime karşı geleyim?" ifadelerini kullandı.

Huawei CEO´su, şirketinin bir pazarlık kozu olarak kullanılmasını `büyük bir şaka´ olarak değerlendirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayının başında Çin markası Huawei´yi Amerikan şirketleri ile iş yapmalarını yasaklayarak ticarette kara listeye almıştı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının başlamasından bu yana her iki taraf da Çin ve Amerikan ürünlerine milyarlarca dolar değerinde cezalar getirdi.

Araştırma firması Canalys´e göre bu yılın ilk çeyreğinde Çin´deki iphone satışları yüzde 30 oranında düştü.