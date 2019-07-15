Huawei İtalya'ya 3.1 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor
Çinli teknoloji firması Huawei İtalya´nın Yönetim KWurulu Başkanı Thomas Miao, Huawei´nin önümüzdeki üç yıl içinde İtalya´ya 3.1 milyar dolarlık yatırım yaparak bin kişiye istihdam sağlamayı planlandığını duyurdu.
- DHA
ABD tarafından güvenlik sebebiyle kara listeye alınan Huawei geçtiğimiz haftalarda ekipmanlarını casusluk amacıyla kullanmayacağını garanti etmiş ve herhengi bir ülkeyle "casusluk" anlaşması yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
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