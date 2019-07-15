Huawei İtalya'ya 3.1 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor Çinli teknoloji firması Huawei İtalya´nın Yönetim KWurulu Başkanı Thomas Miao, Huawei´nin önümüzdeki üç yıl içinde İtalya´ya 3.1 milyar dolarlık yatırım yaparak bin kişiye istihdam sağlamayı planlandığını duyurdu.