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Huawei İtalya'ya 3.1 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Çinli teknoloji firması Huawei İtalya´nın Yönetim KWurulu Başkanı Thomas Miao, Huawei´nin önümüzdeki üç yıl içinde İtalya´ya 3.1 milyar dolarlık yatırım yaparak bin kişiye istihdam sağlamayı planlandığını duyurdu.

  • DHA
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ABD tarafından güvenlik sebebiyle kara listeye alınan Huawei geçtiğimiz haftalarda ekipmanlarını casusluk amacıyla kullanmayacağını garanti etmiş ve herhengi bir ülkeyle "casusluk" anlaşması yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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