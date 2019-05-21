Huawei kendi işletim sistemini üretiyor

Google'ın Huawei'ye getirdiği sınırlandırmaya göre, yeni Huawei telefonları Google'ın uygulamalarını almaya devam edecek ancak güncelleme ve teknik destek alamayacaktı. Huawei de beklenen açıklamayı yaparak kendi mobil işletim sistemini yayımlamaya hazırlandığını bildirdi.

Huawei’nin Batı Avrupa Başkan Yardımcısı Tim Watkins, Huawei’nin kendi mobil işletim sistemini yayımlamaya hazırlandığını, bu kararın gerekçesi olarak Google’ın Android servislerine Huawei erişimini kısıtlama kararını gösterdi. Watkins’e göre sistem, Çin’in belli bölgelerinde test edildi ve olumlu geri dönüşler aldı.

Huawei’nin geliştirdiği işletim sisteminin adının HongMeng OS olacağı bildiriliyor. İşletim sistemi hakkında bu bilgi dışında başka bir bilgi de bulunmuyor.

Huawei, son birkaç yıldır Android sistemini kullanmasının engellenmesi takdirinde kendi yazılımını devreye sokmak için bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Huawei'nin Çin'deki operasyonları zaten Google uygulamaları yasak olduğu için bu durumdan etkilenmeyebilir ancak şirketin en büyük ikinci pazarı olan Avrupa'da bu durumun nasıl bir zarara yol açabileceği henüz kestirilemiyor.

Trump geçen hafta içinde imzaladığı başkanlık emrinde, açıkladığı kara listede yer alan yabancı şirketlerin, hükümet izni olmadan Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacağını açıklamıştı.