Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini doğruladı

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz seneden bu yana Çinli markalar Huawei ve ZTE’ye baskı kurmaya devam ediyor. ABD hükümeti, müttefik ülkelerinden bu markaları kullanmayanlara maddi teşvik verme düzeyine kadar ilerledi. Bazı Amerika kökenli firmaların da Çinli üreticilere ürün veya hizmet sağlaması engellenmeye çalışılıyor. Haliyle bir başka Amerikalı şirket Google’un Android işletim sistemini kullanan Huawei, ileri tarihlerde gelebilecek bir yasağın endişesini taşıyor.

Android’in yerini alacak yeni bir işletim sistemi, KirinOS

Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirdiği hakkında birçok kez duyumlar alınmıştı. Ancak bu sefer projenin KirinOS adı altında geliştirildiği resmi olarak doğrulandı. Bu ismin değişikliğe uğrama ihtimali tabii ki mevcut. Huawei başkan vekili Bruce Lee, Çinli sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerindeki gönderisiyle bu doğrulamayı yapmış.

Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin, Google’a ait yeni işletim sistemi FuchsiaOS üstünde testler yaptığı haberini paylaşmıştık. Yani firma Google ile olan bağlantısını koparmak istemiyor olsa da her ihtimale karşı kendi işletim sistemini geliştirme işine hız kazandırmış gibi.

(Donanım Haber)