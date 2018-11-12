Huawei Mate 20 Pro Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei Mate 20 Pro'nun satışına bugün başlandı. Tasarım dilinde ciddi bir değişikliğe giden Huawei, Mate 20 ailesinde ikonik tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Hem simetrik hem de ikonik tasarım, arka yüzde toplanan 3 kamera ve flaşın konumlandırmasıyla geliyor. Mate 20 Pro’da 3.5mm’lik Jack bağlantısı ise bulunmuyor.

Ön camı kıvrımlı yapıda olarak gelen Huawei Mate 20 Pro, tek elle tutuş pozisyonu açısından oldukça iyileştirilmiş. Kesinlikle 6.39 inç büyüklüğü hissetmiyorsunuz. Telefonun en kalın noktası ise 8.6 mm.

Tasarımda bir diğer ilginç detay ise dahili çift hoparlöre sahip olan Mate 20 Pro’nun 2. Hoparlörünün yeri. Huawei yetkililerinin söylediklerine ve deneyimlerimize göre USB Type C bağlantısının olduğu yer, hoparlör ızgarası olarak kullanılıyor.

Daha önceki Mate 10 Pro ve P20 Pro modellerinde olmayan kablosuz şarj özelliği, dünyada bir ilk ile beraber Mate 20 Pro’da yer alıyor. 15 Watt değerinde Qi hızlı kablosuz şarj özelliği Mate 20 Pro’da ilk defa kullanılıyor.

Kablosuz şarj ile beraber bir diğer gelen yenilik ise Wireless Reverse şarj. Kablosuz ters şarj anlamına gelen bu özellik, bir tane Mate 20 Pro’nun, diğerini ya da başka bir kablosuz şarj destekli aksesuarı şarj etmesi anlamına geliyor.

Bu özelliğin açık olduğu bir Mate 20 Pro’nun arkasına bir başka Mate 20 Pro’yu ters olarak temas ettirdiğinizde, kablosuz ters şarj özelliği aktif oluyor.

Tasarımda dikkat çeken en büyük değişiklik ise Mate 20 Pro’nun arka tarafında görmediğimiz parmak izi okuyucu.

Ekranın ortasına gömülü olarak gelen parmak izi okuyucu, bir önceki modele göre yüzde 20 daha hızlı ekranı açıyor. Dinamik basınç sensörü sayesinde dokunma hissi ve geri bildirim olarak da başarılı bulduğumuz ekrandan parmak izi özelliği Mate 20 Pro’da mevcut. Mate 20 modelinde ise arka tarafta kameranın arkasında parmak izi sensörü yer alıyor.

Mate 20 Pro ile Mate 20 modelleri arasında bir diğer fark ise ön kamera ve ekrandaki çentik yapısında karşımıza çıkıyor.

Mate 20 Pro’da 3D derinlik algılama ve kızılötesi kamera destekli gelişmiş bir yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor.

Bu da önceki modellere göre bizlere yüzde 30 daha hızlı ekran açma hızı sağlıyor. Yüz tanıma hızı da oldukça iyi.

6.39 inç büyüklüğünde kıvrımlı yapıda AMOLED ekran ile gelen Huawei Mate 20 Pro, 2K+ çözünürlüğe sahip ve 3120 x 1440 piksellik ekran çözünürlüğü var.

7 nm üretim teknolojisiyle üretilen Kirin 980 işlemcisinden gücünü alan Huawei Mate 20 Pro, 8 çekirdekli yapıda. Toplamda 8 çekirdekli olan işlemcide ARM Cortex A76 ve A55 çekirdekleri kullanılıyor.

4 adet A76 çekirdeğininden en yüksek performans çekirdeği olan 2 birim 2.6 GHz hızında çalışıyor. Diğer 2 adet A76 çekirdeği ise 1.92 GHz hızında çalışıyor. Düşük güç tüketimiyle dikkat çeken 4 A55 çekirdeğinin ise hızı 1.8 GHz.

Mali G76 dahili grafik birimine sahip olan Huawei Mate 20 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca yeni hafıza kartı çeşidi olan Nano SD kart desteğiyle hafızayı artırabileceksiniz.

Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro’daki gibi 3’lü Leica kamera setiyle beraber geliyor. Fakat P20 Pro’ya göre özellik ve tasarım noktasında farklılıklar mevcut.

Telefonun ortasına simetrik olarak konan 3 kameranın görev dağılımı ise: geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lensleri olarak belirlenmiş.

Geniş açılı ana kamera 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Ultra geniş açılı 2. Kamera ise 20 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerine sahip. 8 Megapiksellik telefoto lens ise f/2.4 diyafram değerine sahip.

Geniş açılı lens ile beraber 3x ve 5x kayıpsız yakınlaştırmayla beraber, 0.6x’lik geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz.

2.5 cm’den makro fotoğraflar çekebilmemize olanak sağlayan Huawei Mate 20 Pro, ayrıca makro çekilen fotoğrafa yakınlaştırma imkanı da sunuyor.

8 Megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram değerine sahip Telefoto lenste yer alan OIS ile beraber sarsıntıların da önüne geçen Mate 20 Pro, yapay zeka ile beraber videoları işleme ve efekt ekleme konusunda da öne çıkıyor.

Video modları arasında Full HD 60 FPS ve 4K 30 FPS yer alıyor. Beklenenin aksine 4K 60 FPS desteği Mate 20 Pro’da yer almıyor.

Ön kameraya da baktığımızda 24 Megapiksel çözünürlüğünde yeni kamera dikkat çekiyor. f/2.0 diyafram değerine sahip olan ön kamera, hem yeterli kalitede selfiler çekebiliyor hem de geniş açı bizlere sunuyor.

Yarım saatte 4200 mAh’lik bataryanın yüzde 70’ini şarj etmeyi başarabilen 40 Watllık yeni adaptör ve Quick Charge teknolojisi de oldukça dikkat çekici. Şimdi de gelelim fiyata...

Huawei Mate 20 Pro akıllı telefon Gece Mavisi, Alacakaranlık ve Siyah renk seçenekleriyle 8.499 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile ülkemizde tüketiciler ile buluştu.