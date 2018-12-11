Huawei Nova 4 ekrana gömülü kamera ile geliyor

Nova 4’de benzer şekilde 48 Megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya sahip, ancak sensör sayısı farklı. Nova 4 modelinde toplamda üç arka kamera yer alırken, View V20’de 48 Megapiksel çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

Yapay zeka ile güçlendirilen bu arka kamera kurulumu P20 Pro‘daki üçlü kameraya benziyor. Ancak, bu kameraların tüm detayları ortaya çıkmadığı için bunların ultra geniş veya telefoto lens olup olmadığını henüz bilinmiyor.

Çinli sertifikasyon kurumu TENAA‘nın paylaştığı görsellere baktığımızda, cihazın View V20 ile benzer şekilde ekrana gömülü kameraya sahip olduğunu görülüyor.

Huawei Nova 4’de şirketin amiral gemilerine güç veren Kirin 980’in kullanılması bekleniyor. Bu kadar güçlü bir işlemci kullanılacak olmasında, yapay zekanın büyük etkisi olduğu belirtiliyor.

6.41 inç büyüklüğünde bir ekranın yer alacağı telefon, 3900 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Maalesef, ortaya çıkan özellikler bunlar ile sınırlı.

(ShiftdeIete)