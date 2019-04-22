Huawei, otomobiller için dünyanın ilk 5G iletişim donanımını geliştirdi

Çin merkezli teknoloji ağ ve telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei, otomobil endüstrisi için sektörün kilit tedarikçisi olma arzusunun bir işareti olarak, dünyanın ilk 5G iletişim donanımı geliştirdiğini bildirdi.

Huawei’den yapılan açıklamada, MH5000 modülünün ocak ayında piyasaya sürülen Balong 5000 5G yongasına dayandığı belirtilerek, “Bu çipi temel alan Huawei, dünyanın ilk 5G araç modülünü yüksek hız ve yüksek kalitede geliştirdi.” denildi.

Huawei, söz konusu modülü, geçtiğimiz hafta başlayan ve perşembe gününe kadar devam edecek olan Şangay Autoshow’da duyurdu.

Gelecekteki akıllı otomobil taşımacılığı için önemli bir iletişim ürünü olduğu söylenen bu 5G otomobil modülünün otomotiv endüstrisinin 5G dönemine doğru ilerlemesini teşvik edeceğini belirten şirket, modülün bu yılın ikinci yarısında otomotiv sektörü için 5G ağ teknolojisini ticarileştirmeye başlama planlarına yardımcı olacağını anlattı.

Huawei son yıllarda Şangay, Shenzhen ve Wuxi gibi Çin şehirlerinde akıllı bağlantılı otomobiller için teknolojiyi test ediyor. Şirket ayrıca FAW, Dongfeng ve Changan gibi araç üreticileri ile bir araya gelerek iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Aynı zamanda dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipman üreticisi olan şirket, yeni nesil 5G ağları için küresel yarışa liderlik etmeye çalışıyor.