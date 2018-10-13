Huawei yapay zekalı bilgi işlem platformunu piyasaya sundu

Atlas akıllı bilgi işlem platformu, uç (edge) cihazları ve bulutları kapsayan bir tüm senaryolar için AI altyapısı oluşturmak için modüller, kartlar, panolar, uç istasyonlar ve cihazlar gibi çeşitli ürünleri entegre ediyor. Huawei’in full-stack AI çözümünün önemli bir parçası olarak, Atlas akıllı bilgi işlem platformu, müşterilerin AI tarafından yönlendirilen bir geleceği kucaklamasına ve akıllı dönüşüm yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olmak için yüksek bilgi işlem gücünün kapısını aralıyor.

Huawei BT Ürünleri Başkan Yardımcısı Joy Huang, ‘Akıllı İnovasyon ile Akıllı Girişimlerin Güçlendirilmesi’ başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle, AI güdümlü endüstri çözümlerinin de yükselişe geçtiğini söyledi. Huang, “Her cephede inovasyon uygulamak, akıllı bir dünyaya doğru ilerlerken çok önemlidir. Bu arada, hesaplama gücü yeni olanaklar yaratır. Sona, uca ve buluta yönelik tüm senaryolar için AI altyapısı çözümü ile Huawei, müşterilerin iş süreçleriyle esnek bir şekilde başa çıkmalarını ve akıllı çağda daha büyük iş değeri elde etmelerini sağlıyor” dedi.

Atlas akıllı bilgi işlem platformu, 2017’de piyasaya sürülen Atlas akıllı bulut donanım platformunu temel alan yeni bir platform olarak ortaya çıkıyor. Yeni Atlas, terminal özelinde Atlas 200 AI hızlandırıcı modülünü, DC özelinde Atlas 300 AI hızlandırıcı kartını, uç odaklı Atlas 500 AI’yı, uç istasyonu ve tek duraklı AI platformu olan işletmeler için konumlandırılmış Atlas 800 AI cihazını içeriyor.

Atlas 200 AI hızlandırma modülü: Kredi kartı büyüklüğünde bir form faktörü olarak paketlenmiş, 16 kanallı gerçek zamanlı HD video analizini desteklemektedir. Kameralar ve dronlar gibi cihazlara yerleştirilen Atlas 200, sadece 10 W güç tüketiyor.

Atlas 300 ve 600 AI hızlandırma kartı: Yarı yükseklikte bir yarım uzunluklu PCIe standart kart form faktöründe gelir ve veri merkezi ve uç sunucu senaryoları için konumlandırılır. Atlas 600 hızlandırıcı kart, birden fazla veri kesinliğini destekler ve tek bir kartla en fazla 64 TOPS INT8 sunar. Derin öğrenme ve çıkarım için üstün hesaplama gücü sağlar.

Atlas 500 AI uç istasyon: Endüstri lideri uç ürünü, AI işleme yeteneklerini bütünleştirir, set üstü kutu boyutunda 16 kanallı HD video işlemeyi destekler ve pazardaki mevcut ürünlere göre 4 kat daha yüksek performans sağlar. AI uç istasyonu, ulaşım, hemşirelik ve bakım, katılımsız perakende ve akıllı üretim gibi çok çeşitli uygulamalar için çok uygundur.

Atlas 800 AI cihazı: Standart framework ve programlama ortamına göre optimize edilmiş bir AI çalışma ortamı ve önceden yüklenmiş yazılım kütüphanesi sağlar. AI cihazı ek olarak, yönetim yazılımını küme yönetimi ve iş zamanlaması ve sistem düzeyinde performans izleme yetenekleri ile bütünleştirir, kurumsal AI uygulaması için giriş gereksinimlerini büyük ölçüde azaltır.

(TechInside)