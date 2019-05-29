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Huawei yasağının Google'a faturası belli oldu: 425 milyon dolar

Nomura Instinet tarafından yayımlanan rapora göre Google'ın Huawei'nin Android lisansını askıya alması, teknoloji devine 425 milyon dolar gelir kaybına mal olacak.

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Google’ın Huawei’nin Android lisansını askıya aldığı ve yeni nesil Huawei akıllı telefonların Android işletim sistemi de dahil olmak üzere Google servislerinden faydalanamayacağı kararının ardından genel kanı Huawei'nin zarar göreceği yönünde olsa da, Google'ın da bu kararla birlikte büyük zarar gördüğü ortaya çıktı.
 
Dünyanın en fazla akıllı telefon satan ikinci şirketi olan ve dünya üzerinde aktif olarak kullanılan 500 milyon akıllı telefonu bulunan Huawei, Google'ın Play Store üzerinden 2018 yılında elde ettiği 7 milyar dolarlk gelirin 388 milyon dolarını kapsıyor. 
 
Webtekno'da yer alan habere göre Nomura Instinet, Google’ın tüm zararının bundan ibaret olmayacağını öngörüyor. Huawei’nin Android lisansını askıya almanın Google’a faturası 425 milyon dolar olacak.
 
Huawei cihazlarda Android işletim sistemini kullanmayacak olması, Google’ın akıllı telefon sektöründeki konumunu da etkileyecek. 500 milyon Huawei telefonun yüzde 52’si Çin’de bulunuyordu. Bu cihazlar Google servislerine ulaşamasalar da Android işletim sistemi kullanıyorlardı. 
 
GOOGLE'IN PAZARDAKİ KONUMUNU TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK
 
Huawei’nin ise kendi işletim sistemi ile ortaya çıkması, Android işletim sisteminin mobil işletim sistemleri pazarındaki hakim konumunu tehlikeye düşürecek.
 
Zira gelecekte farklı şirketler de kendi işletim sistemleri ile piyasaya çıkmayı göz önünde bulundurabilecekler.
 
Rapora göre, Google’ın Huawei’yi Android ekosisteminin dışına atması, teknoloji devine çok ciddi kayıplar yaşatacak.
 
(Sputnik)

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