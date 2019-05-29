29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0447
  • 6,747
  • 249.664
  • 86.974
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı hakkında 'anayasaya aykırılık'

Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD hükümetinin ülkeye telekomünikasyon ekipmanı satmasına kısıtlama getiren kararının geçici olarak iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Huawei Baş Hukuk Müşaviri Song Liuping, yaptığı açıklamada, şirketin karara karşı ABD'nin Teksas eyaletinin Plano kentinde açtığı dava kapsamında savunma harcamaları için kullanılması öngörülen bir yetkiyi sivil sanayi ürünlerine uygulamasıyla ilgili anayasaya aykırılık hükmü vermesi için mahkemeye talepte bulunduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin Huawei aleyhine yürüttüğü devlet destekli yaptırımların ülkenin siber güvenliğini güçlendirmesine katkı sağlamayacağını savunan Song, "ABD'deki siyasetçiler bütün ülkenin gücü tek bir özel şirkete karşı kullanıyorlar. Bu normal değil." dedi.

Mahkemenin anayasaya aykırılık hükmü vermesi halinde, dava sonuçlanana kadar idari kararın yürütmesinin durdurulmuş sayılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump 16 Mayıs'ta imzaladığı "Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Tedarik Zincirini Koruma" başlıklı kararname ile ABD şirketlerinin aralarında Çin şirketi Huawei'nin olduğu "ulusal güvenliği tehdit eden ülkelerin şirketlerinden" telekom donanımı satın almasına kısıtlama getirmişti.

Kararın ardından ABD'li teknoloji devi Google, Huawei'nin ürettiği cihazlarından mobil uygulama merkezi "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti.

Google'ın ardından Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi işlemci ve entegre devre üreticileri de Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacaklarını bildirmişti.

THY´den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD ile kritik görüşme!

ABD ile kritik görüşme!

Bugüne kadar icra edilmişlerin en büyüğü! 18 ülke katılıyor

Bugüne kadar icra edilmişlerin en büyüğü! 18 ülke katılıyor

Binali Yıldırım’dan müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım’dan müjde üstüne müjde

Tepenin zirvesinde tarihi cami, Osmanlı askerleri yaptı

Tepenin zirvesinde tarihi cami, Osmanlı askerleri yaptı

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi

Akılalmaz olay! Hukukçu ailenin düştüğü tuzak şoke etti

Akılalmaz olay! Hukukçu ailenin düştüğü tuzak şoke etti

Askerlere verdiği emirler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı

Askerlere verdiği emirler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler
 

POPÜLER HABERLER

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019