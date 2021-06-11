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Bilim-Teknoloji

Huawei'den ''sürücüsüz otomobil'' adımı

Çinli teknoloji şirketi Huawei, sürücüsüz otomobil teknolojisine 2025'te ulaşmayı hedefliyor.

Reuters11 Haziran 2021 Cuma 08:28 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 08:28
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Dünyanın en büyük telekomünikasyon ürünleri imalatçısı Çinli Huawei Technologies , sürücüsüz otomobil teknolojisini 2025'e kadar geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

ABD'nin yaptırımları karşısında iş kollarını çeşitlendirmeye çalışan Çinli teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerinden Wang Jun, "Ekibimizin hedefi tümüyle sürücüsüz otomobillere 2025'te ulaşmak" dedi.

Çin'de çok sayıda startup, otomobil imalatçısı ve internet arama motoru Baidu Inc gibi büyük teknoloji şirketleri taşımacılık sanayisine büyük bir değişim getirmesi beklenen otonom araç sistemleri konusundaki çalışmalarını hızlandırmaktalar.

Huawei, küresel akıllı telefon faaliyetlerinin ABD'nin yaptırımlarından zarar görmesi sonrasında akıllı elektrikli araçlara yönünü çevirdi. ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump, Huawei'yi ABD'nin ulusal güvenliğine bir tehdit olarak nitelemişti.

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