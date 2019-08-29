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Huawei'in yeni telefonunda Google lisansı olmayacak

Google, Huawei ürünlerinin ABD hükümeti tarafından satışı yasaklandığı için firmaya lisans veremeyeceğini doğruladı.

  • DHA
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Huawei´nin yeni telefonunun Google Play´e de erişimi olmayacak. Bu aynı zamanda telefonunun içinde  Google´ın popüler uygulamalarından olan Maps (Haritalar) ve Youtube da yer almayacağı anlamına geliyor.
 
Konuyla ilgili olarak analistler Huawei'in, Google uygulamalarını barındırmayacağı için satışının zor olacağını öngörüyorlar.
 
Huawei tarafından yapılan açıklamada, "ABD hükümeti izin verirse Huawei Android OS yazılımını kullanmaya devam edecek. Aksi takdirde kendi işletim sistemimizi geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz" denildi.

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