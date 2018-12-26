Hubble, Güneş'ten 15 bin kat daha parlak yıldızı görüntüledi

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) Güneş'ten 10 kat daha büyük kütleli ve ortalama 15 bin kat daha parlak olan RS Puppis isimli titreşen yıldızın çarpıcı bir fotoğrafını yayımladı.

Puppis takımyıldızında bulunan bir süper yıldız olan RS Puppis, 41.5 günde bir titreşiyor. Bu esnada yarıçapı, sıcaklığı ve parlaklığı değişen RS Puppis, çevresinde bulunan Sefeid Bulutsusu'ndan gelen ışık dalgaları dışa doğru yayıldıkça parlak bir şekilde titriyor.

Hubble, “ışık yansıması” olarak bilinen (ışık patlamalarının Nebula içerisindeki dalgalanma etkisi) bu fenomen sırasında bulutsunun üzerinde dalgalanan bir dizi ışık flaşının fotoğrafını çekti.

Gökbilimciler, bu ışık yansımalarını, elde edilen ışığın dalgalanmasını gözlemleyerek ve bulutsu boyunca hareket eden ışık atımlarının hafif yansımalarını kaydederek ölçebildiler. Bu sayede yıldızın Dünya'dan uzaklığını yüksek doğrulukla tahmin edebildiler.

Yapılan bu çalışmalar sonucu yıldızın yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıkta olduğu hesaplandı.