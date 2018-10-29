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Hubble Uzay Teleskobu yeniden faaliyete geçti

Hubble Uzay Teleskobu, uzay boşluğunda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarklarından birinde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından bilim gözlemlerine yeniden başladı.

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NASA'dan yapılan açıklamaya göre, mühendisler, 5 Ekim'de denge çarklarından birinde meydana gelen arızanın ardından, teleskobun arıza yapan denge çarkını yedek denge çarkıyla değiştirmek üzere çalışmalar yürüttü.
 
Devreye sokulan ilk denge çarkı, olması gerekenden yüksek dönüş değerleri verdiğinden, ekip, teleskobu uyku moduna almak zorunda kaldı.
 
 
Mühendisler, ikinci yedek denge çarkını, devreye sokmadan önce, çeşitli dönüş manevralarında ve operasyon modlarında test etti. Testlerin başarılı olmasının ardından teleskop, cuma günü bilim operasyonlarına yeniden başladı.
 
Hubble'ın 3 no'lu Geniş Alan Kamerası, dün, "DSF2237B-1-IR" adlı yıldız üreten galaksiyi kızılötesi dalga boyunda kayda aldı.
 
NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
 

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