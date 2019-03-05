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Hubble Uzay Teleskobu'nda bir arıza daha

29 yıllık Hubble Uzay Teleskobu'nun bir kamerasında hata tespit edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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NASA'nın 29 yaşındaki Hubble Uzay Teleskobu, geçtiğimiz yıl uzay boşluğunda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarklarından birinde yaşanan arıza ve bu yılın başında Geniş Alan Kamerası 3'ün (WFC3) faaliyetlerini askıya alan bir güvenlik modunda girmesinin ardından yeni bir kamera arızası daha yaşadığı bildirildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, "8 Şubat, 1 Mart 2019 tarihleri arasında Gelişmiş Kamera veya ACS, cihazı rutin bir önyükleme işlemi gerçekleştirirken bir hata tespit edildi. Operasyonlar askıya alındı." denildi.

NASA, “Hata, kamera içindeki yazılımın doğru yüklenmediğini gösteriyor. Enstrümanın arızasını tespit etmek için, aracın sistemi mühendisleri ekibi, uçuş yazılımı uzmanları ve uçuş operasyonları personeli görevlendirildi.” açıklamasında bulunuldu.

Hubble Uzay Teleskobu'na 2009'daki yenileme misyonu sırasında 6 yeni denge çarkı takılmıştı. Daha önce iki denge çarkı daha bozularak devre dışı kalmıştı.

29 YILDIR YÖRÜNGEDE

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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