Hubble'ın ardından Chandra uzay teleskobu da kendini güvenli moda aldı

28 yaşındaki Hubble da, 19 yaşındaki Chandra da süresi fazlasıyla uzatılmış görevler içerisindeler.

NASA, iki uzay teleskobunun aynı hafta içerisinde “uykuya dalmalarına” bir tesadüf gözüyle bakıyor. Chandra’da çalışan gökbilimci Jonathan McDowell, cuma günü “Yüksek ihtimalle Chandra, Hubble izne çıkabiliyorsa ben de çıkabilirim diye düşündü” diye bir tweet attı.

Hubble ve Chandra, 1990’larda uzaya gönderilen en önemli uzay telskoplarından. Diğer gözlemevleri ise yine 1990’larda gönderilen ancak başarısızlıkla sonuçlanıp yok olan Compton Gamma Ray Gözlemevi ve 2003’te uzaya yollanıp hala görevine devam eden Spitzer Uzay Teleskobu’dur. Bu gözlemevlerinin uzaya yollanmasındaki amaç ise farklı dalga boylarında evreni gözlemlemeleridir.