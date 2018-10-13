Hürkuş B 15 Kasım’da Hava Kuvvetleri’nde göreve hazır

Türk başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor. Seri üretimden çıkan ve uçuş testleri tamamlanan 2 uçak, kasım ayının ilk haftasında İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne intikal ettirilecek, daha sonra da öğretmen pilotların eğitimleri başlayacak. Hava şartlarının da el vermesi halinde 15 Kasım’da başlatılması planlanan eğitimler, Hürkuş’un Test Pilotu Murat Özpala tarafından verilecek. Uçağın değerlendirilmesi ve eğitim sürecinin ardından öğretmen pilotlar, yeni pilot adaylarının eğitimlerine Hürkuş B ile devam edecek.

JET KOKPİTLİ VERSİYON

Hürkuş'un, TSK bünyesinde temel eğitim uçağı olarak görev yapacak B konfigürasyonunun ilk tecrübe uçuşu ocak ayı sonunda gerçekleştirildi. Geçen sürede Türk Hava Kuvvetleri'nin de istekleri doğrultusunda uçağın geliştirilmesine devam edildi. TAİ/TUSAŞ tarafından sivil alanda kullanılmak üzere geliştirilen Hürkuş-A'nın ardından Hürkuş-B'nin, özellik ve dinamikleri yenilendi. Hürkuş-B, Hürkuş-A'dan 100 kilogram daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Sınıfının en iyisi olarak gösterilen Hürkuş-B, sayısal kokpiti, basınçlı kabini, fırlatma koltuğu, oksijen desteği ve iniş takımları açısından jet uçaklardakine benzer sistemlerle donatıldı.

TÜRK HAVACILIĞINDA YENİ SAYFA

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarına girebilecek bir eğitim uçağının geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürkuş Projesi'nde, uçağın Hava Kuvvetleri envanterine girmesiyle Türk havacılık sanayiinde yeni bir sayfa açılacak. Bugüne kadar TUSAŞ tarafından modernize edilen birçok hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca kullanıldı. Hürkuş ise şirket tarafından tasarlanarak üretilen ve envantere giren ilk milli hava aracı olacak.

İLK ETAPTA 15 UÇAK

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, temel eğitim ihtiyacını karşılamak üzere Hürkuş B uçağından 15’i kesin 40’ı opsiyon olmak üzere anlaşma imzalamıştı. İlk 15 uçağın değerlendirilmesi ve envantere girmesinin ardından, ihtiyaç halinde, opsiyon kapsamındaki alımların da kesin alıma dönüştürülmesi bekleniyor. İlk iki uçağın teslimatının ardından, kalan 13 uçak 2019 yılı ilk yarısında envantere girecek.