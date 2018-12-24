Hürkuş-B Çiğli’de zamana karşı teslim yarışında

Türk Hava Kuvvetleri’nin İzmir Çiğli’de konuşlu 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na uçan Hürkuş-B, burada Temel Eğitim Filosu 122. Filo (Akrep) pilotlarının kabul testlerine katılıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin milli olarak tasarlayıp ürettiği Hürkuş-B buradaki testleri başarıyla tamamlarsa envantere girişinin önünde engel kalmayacak. Bu durumda ilk uçak derhal kuvvete teslim edilecek.

C4Defence'da yer alan habere göre, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan proje sayfasında da “HÜRKUŞ-B kapsamındaki temel eğitim uçaklarımızın ilkinin 2018 yılında, son uçağın ise 2019 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanmaktadır” ifadesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran ayında TUSAŞ tesislerine gerçekleştirdiği bir ziyarette imalat hatları gezilmiş ve dört adet Hürkuş-B’nin hazır olduğu görülmüştü.

TUSAŞ, kuvvete toplam 15 adet uçak teslim edecek.

Sivil havacılık sertifikası için üretilen Hürkuş-A ve pilot eğitimi için üretilen Hürkuş-B’nin yanı sıra Yakın Hava Destek (Close Air Support/CAS) görevleri için silahlı Hürkuş-C üretimine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri uzun bir süredir pilotlarını Kore Havacılık Şirketi KAI’nin lisansı ile üretilen 40 adet KT-1T uçakları ile eğitiyordu.

Hürkuş-B’nin envantere girmesi yalnız TUSAŞ için değil Türk Havacılık tarihi için de önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Türkiye için üretilen 40 adet KT-1T’nin yanı sıra hazır uçak sayısını arttırmak üzere 15 adet uçak daha tedarik edilmek isteniyordu. Bu teslimat ile KT-1T’nin Türkiye’de lisans altında üretime gerek kalmadan uçaklar envantere alınmış olacak.