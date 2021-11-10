Hyundai uçan araba için tarih verdi

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:56

Hyundai'nin açıklamasına göre, grubun "Kentsel Hava Hareketliliği-Urban Air Mobility" stratejisinin bir yansıması olan Supernal isimli şirket, Hyundai'nin gelecekteki mobilite vizyonunu da gösteriyor.

Supernal, elektrikli hava araçları ailesini geliştirerek gelecekteki mobilite endüstrisini de şekillendirecek.

Seri üretim olarak piyasaya sunacağı eVTOL aracını geliştirmeye ve iyileştirmeye devam eden şirket, ilk ticari uçuşunu 2028'de başlatmayı ve 2030'larda da pazarı iyice genişletmeyi planlıyor. Supernal, Hyundai'nin seri üretim uzmanlığından yararlanarak operasyonlarını kesintisiz hale getirecek.

Grubun otomobil üreticisinden "akıllı mobilite çözüm sağlayıcısı" olmaya yönelik stratejik geçişinden doğan Supernal, mobiliteyi yalnızca satışa sunulan bir ürün değil, aynı zamanda insanlığa yararlı bir hizmet haline getirmek çalışmalarına ağırlık verecek. Supernal ayrıca, hava hareketliliğini mevcut toplu taşıma ağlarına entegre ederek sorunsuz bir intermodal yolcu deneyimini yaşatacak.



- ELEKTRİKLE ÇALIŞACAK, 4-5 YOLCU ALABİLECEK

Aynı anda 4 ya da 5 yolcu alması planlanan hava aracı, ağırlıklı olarak şehir içi ulaşımda kullanılacak. Supernal'in ilk hava aracı elektrikle çalışacak ve ayrıca otonom özellikli olacak.

Elektrikli hava aracı, öncelikli olarak ABD'deki kamu ve özel kuruluşlarla beraber akademik alanlarda iş birliği yapılarak kullanılacak.

Uluslararası düzeyde altyapı ve ulaşım ağını genişletmesi beklenen Supernal, İngiltere ve Kanada'da da aktivitelerine ağırlık vererek hava sahası yönetim konusunda uzmanlaşacak.