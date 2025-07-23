IDEF 2025'te Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) uzun menzilli hipersonik balistik füzeden ilk milli hücumbotu modeline kadar pek çok yenilikçi ürün katılımcılardan büyük ilgi gördü.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri IDEF 2025'e ilk defa sergiledikleri ürünlerle damga vuruyor.

Roket, füze ve mühimmat teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü firması ROKETSAN'ın tanıttığı yeni ürünler IDEF 2025 kapsamında en çok ilgi çeken ürünler arasında yer aldı.

Şirketin IDEF'te ilk kez sergilediği 6 yeni sistem arasında yer alan TAYFUN BLOK-4 hipersonik balistik füze, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Hipersonik hıza ulaşan TAYFUN BLOK-4 10 metre boyunda ve 7 bin 200 kilo ağırlığında bulunuyor.

Şirket ayrıca, "AKATA kapsüllü ATMACA", "GÖKBORA görüş menzili ötesi havadan havaya füze", "EREN yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat", "300 ER balistik füze sistemi" ve "Şimşek-2 uydu fırlatma aracı"nın tanıtımı da ilk kez IDEF'te gerçekleştirdi.

- ASELSAN'DAN DENİZ PLATFORMLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN CENK 350-N RADARI

IDEF'e damga vuran bir diğer Türk şirketi de ASELSAN oldu. Şirket, fuar kapsamında yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabilen deniz platformları için geliştirilen CENK 350-N Radarı'nın tanıtımını yaptı.

ASELSAN, ayrıca "Mavi Vatan"ın yeni koruyucuları kapsamında GÖKSUR VLS Dik Atım Hava Savunma Sistemi', DERİNGÖZ 100L/300 Otonom Sualtı Aracı ve IDENTIFFY SSR 850'yi de fuar kapsamında görücüye çıkardı.

- TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ HÜCUMBOTUNUN MODELİ IDEF'TE TANITILDI

STM, tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli hücumbotunun modelini ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıttı.

Milli hücumbot, su üstü harbi görevlerinde, bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis etme imkanlarını zorlaştırabilecek.

Hücumbot uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak.

- BMC 3 YENİ ARACINI TANITTI

Savunma sanayisinde kullanılan önemli kara araçlarına imza atan BMC de 3 yeni aracını ilk kez IDEF'te tanıttı. BMC, fuarda ⁠Zeybek Araç Ailesi (zırhlı tank taşıyıcı, kurtarıcı ve 5 ton taktik tekerlekli araç), TURAN (zırhlı yük ve personel taşıyıcı) ve ⁠ALTUĞ 8x8 105 mm kuleli aracı tanıttı. Şirket, ayrıca stant alanında BMC Power tarafından üretilen 2 yerli ve milli motoru da sergiliyor.

- PARS İZCİ 8X8 ZIRHLI MUHAREBE ARACI, GEÇİT TÖRENİNE LİDERLİK YAPTI

Fuarda en ilgi çekici etkinliklerden biri de geçit töreni oldu. Geçit törenine liderlik eden PARS İZCİ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk 8x8 zırhlı muharebe aracı oldu. Araç, keşif ve iç güvenlik harekatları için özel tasarımı, yüksek durumsal farkındalık özelliği ile kullanıcısına taktik avantajlar sunuyor.

Fuar kapsamında ayrıca HAVELSAN, çok alanlı komuta ve kontrol mimarileri, yapay zeka destekli karar destek sistemleri, insanlı-insansız takımlar ve hibrit operasyonel çerçeveler gibi çok sayıda ürün ve hizmetini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Repkon tarafından geliştirilen 12,7x99 mm yerli ağır makineli tüfek, IDEF'te ilk kez sergilendi.

Karel Savunma Teknolojileri, "5G Özel Mobil Ağ", "Araç İçi İletişim Ağ Geçidi" ve "Operasyonel Başlık Takımı MOBAT" olmak üzere 3 farklı yeni nesil çözümle, gelecekteki güvenlik ve iletişim taleplerine cevap vermeyi hedefliyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ve Türk savunma sanayisinin lider kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemlerinin ürünü KAPLAN Hibrit Araç entegrasyonu ile ortaya çıkan yenilikçi savunma çözümü, IDEF 2025'te ilk kez sergilendi. Nurol Makina da IDEF 2025'te "geleceğin elektrikli askeri aracı" eNMS-L'yi ilk kez sergiledi.

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