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Bilim-Teknoloji

İHA'lar görevde! 215 kilometre mesafeden anında tespit

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ülke genelinde devam eden yangınlarla mücadelesini kesintisiz sürdürürken, bu mücadelede görev alan insansız hava araçları (İHA), bu yıl kullanılmaya başlanan yerli üretim termal kameralarıyla 215 kilometre mesafeden alevleri tespit edebiliyor.

AA1 Temmuz 2025 Salı 11:25 - Güncelleme:
İHA'lar görevde! 215 kilometre mesafeden anında tespit
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hava sıcaklıklarının da etkisiyle son dönemde orman yangınlarında artış görülürken, OGM yangınlarla mücadelesini ülkenin dört bir yanında sürdürüyor.

OGM, bu mücadelesinde gerekli araç, ekipman ve teknolojiden yararlanıyor.

Yangınlara müdahalede uçak, helikopter, İHA, gözetleme kulesi, kamera ve arazözlerden faydalanılıyor. Söz konusu araçlar her yıl ihtiyaca göre yenileniyor ve sayıları artırılıyor.

HAVA GÜCÜNDE 27 UÇAK, 105 HELİKOPTER VE 14 İHA KULLANILIYOR

Bu yıl yangınlarla mücadelede 25 bin personel görev alıyor. Hava gücünde de 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA kullanılıyor. Bu araçlar, açık su kaynakları yanında ülke genelinde inşa edilen 4 bin 796 yangın havuzu ve göletinden su alarak yangınlara anında müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin gözü olan İHA'lar, yangının daha başlangıç aşamasındaki tespiti için önemli rol üstleniyor. Bu araçlar, üzerlerine entegre edilen son teknoloji termal kameralar sayesinde uzak mesafelerden en ufak ısı değişimini gözlemleyebiliyor.

YERLİ ÜRETİM KAMERALAR MÜCADELE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen "ASELFLIR-500" kameralar, İHA'larda bu yıl kullanılmaya başlandı. Bu kameralardan, son dönemdeki yangınların tespitinde faydalanılıyor.

Kameralar sayesinde 3,5 milyon hektarlık alan anlık taranıyor. İHA'lar, geniş ve uzun menzil görüşü sayesinde 215 kilometreden en ufak alevi dahi tespit edebiliyor.

Bu kameralardan, İHA'lar dışında uçaklar, helikopterler gibi hava platformları da yararlanabiliyor. Söz konusu kameralar, yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak kullanılıyor.

"ASELFLIR-500" sisteminde 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü, kızılötesi, gündüz görüş özellikli, SWIR kameraları yer alıyor. Ayrıca lazer hedef işaretleme ve mesafe ölçme birimleri ile nokta takibi ve noktalama özellikleri ön plana çıkıyor.

Kamera, yüksek irtifalarda çok düşük sıcaklıklarda çalışabilirken, eşzamanlı hedef takibi ile hassas hedef konumu, hareketli hedefin yönü ve hızını belirleyebiliyor.

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