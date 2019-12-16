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BİLİM-TEKNOLOJİ

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İlik nakli ile DNA’sı değişti

Amerika’da adli tıpçıları endişelendiren bilim dünyasını ise hayretler içerisinde bırakan bir keşif yaşandı. İlik nakli yapılan hastanın DNA’sının dönor ile değiştiği belirlendi. 

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Amerika’da kemik iliği nakli yapılan bir kişinin sadece kanında değil dudak ve yanak içinden alınan DNA örneklerinde kendisinin yanısıra donörün DNA’sı da tespit edildi. Uzmanları daha fazla şaşırtan durum ise spermdeki DNA’nın tamamının donöre ait olması oldu. Nevada eyaletinde Washoe County Şerifi bürosunda görevli Chris Long dört yıl önce Alman bir donörün bağışladı kemik iliğinin vücuduna transder edilmesi ile hastalığını atlattı. Long’un adli tıp bölümünde çalışan mesai arkadaşları operasyonun Long’un DNA’sını nasıl etkileyeceğini merak ettikleri için düzenli testlerde takip etmek istedi. Ameliyattan sonra dört ay içerisinde Long’un kanı tamamen değişti. Fakat uzmanlar değişimin bu denli olacağını hiç tahmin etmemişti. Long’un spermlerindeki DNA artık kendisine değil donörüne aitti. Long’un sadece saç ve göğüs kıllarındaki DNA hiç değişmemiş bir şekilde kaldı. 

DNA SORGULANIR OLDU

Washoe County Şerif ofisindeki adli tıpçıların merak sonucu tespit ettikleri bu durum suçluların tespiti konusunda neredeyse şüphesiz bir delil olarak kabul edilen DNA testlerinin sorgulanmasına neden oldu. Normalde bir kişinin DNA yapısı ve nerede bulunduğu doktorları ilgilendiren bir durum değil, fakat adli tıp uzmanları için DNA’nın yapısı büyük önem arz ediyor. Normalde olay yeri inceleme ekiplerinin bir suç mahallini araştırması sonucu bulunan DNA örneklerinin tamamen kurban ve saldırgana özgü oldukları varsayılır. Bu sonuçlar kemik iliği nakli olan birisinin suç işlemesi durumunda olay yerinde bırakacağı DNA örneğinin tamamen başka bir kişiye ait olabileceğini ortaya koyuyor. 

 

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