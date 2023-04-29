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Bilim-Teknoloji

İlk kez Teknofest'te görücüye çıktı! Bayraktar TB3'e yoğun ilgi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, TEKNOFEST'te ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 13:30 - Güncelleme:
İlk kez Teknofest'te görücüye çıktı! Bayraktar TB3'e yoğun ilgi
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Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında ilk kez sergilenen, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 SİHA, vatandaşlarda yoğun ilgi gördü.

Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip Bayraktar TB3'ü inceleyen her yaştan vatandaş fotoğraf çektirdi.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracına ziyaretlerin tüm gün sürdüğü görüldü.

- "HAYALİMDEKİ UÇAK, BEN DE SAVAŞ PİLOTU OLMAK İSTİYORUM"

Festivali İstanbul'dan ziyaret eden 7. sınıf öğrencisi Toprak Akyıldırım, Bayraktar TB3'ü çok beğendiğini belirterek, "Hayalimdeki uçak bu. Hayalim savaş pilotu olmak. Burada gördüklerim pilot olma isteğimi artırıyor. Ben de bunun için geldim." dedi.

TEKNOFEST'te sergilenen bütün hava araçlarını ziyaret ettiğini ve gezdiğini dile getiren Akyıldırım, Bayraktar TB3'ü çok beğendiğini söyledi.

Mehmet Barın isimli vatandaş ise festivalin gençler için çok önemli olduğunu belirterek, İstanbul Fatih'ten oğlunun okulu ile birlikte burayı ziyaret ettiğini anlattı.

Barın, "Bayraktar TB3 beğenilmeyecek gibi değil. Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Bundan sonra çok daha iyi olacak." diye konuştu.

- "BEN DE BAYRAKTAR TB3 GİBİ HAVA ARACI TASARLAMAK İSTERİM"

İstanbul'da 5. sınıf öğrencisi Dicle Çapar ise okul gezisiyle TEKNOFEST'i ziyaret ettiğini ve buradan çok etkilendiğini belirterek, kendisinin de Bayraktar TB3 gibi bir hava aracı tasarlamak istediğini söyledi.

Ayşegül Bozar da, "İyi ki buraya gelmişim. TEKNOFEST çok heyecanlı. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB3 çevresinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda hava aracını çok beğendiklerini ve bu SİHA'nın Türkiye'ye savunma sanayisinde önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

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