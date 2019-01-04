İlk milli helikopter motorunun testi başarıyla gerçekleştirildi
İlk milli helikopter motoru TS1400 Eskişehir'de test edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli ve milli motorun testini gerçekleştirdi.
İlk milli helikopter motoru TS1400 Eskişehir'de test ediliyor https://t.co/IoCSSDibBc pic.twitter.com/o9HgrUiKl9— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) January 4, 2019
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