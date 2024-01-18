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Bilim-Teknoloji

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda ne yiyecek, neler yapacak? İşte detaylar...

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın katılacağı Axiom-3 uzay misyonu için heyecan dorukta. Gezeravcı'nın uzayda tüketmesi planlanan yaklaşık 200 yiyecek arasında Türk mutfağından seçenekler de bulunuyor. Peki Gezeravcı, uzayda neler yiyecek ve ne gibi çalışmalar yapacak? İşte detaylar...

18 Ocak 2024 Perşembe 20:44 - Güncelleme:
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda ne yiyecek, neler yapacak? İşte detaylar...
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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için artık nefesler tutuldu ve vatandaşlar ekrana kilitlendi. Türkiye saati ile 00:49'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gidecek.

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek olan fırlatmada Alper Gezeravcı'nın yanı sıra Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt gibi deneyimli astronotlar da yer alacak.

Türk bilim insanı Alper Gezeravcı, bu uzay misyonunda 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak, bilimsel deneylere katılacak ve uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatmanın ertelenmesi hakkında yaptığı açıklamada, teknik kontrollerin titizlikle yapılacağını ve Alper Gezeravcı'nın tarihi misyonunu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla bekleyeceklerini belirtti.

Uzaya çıkacak olan Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuyla ilgili pek çok detay merak ediliyor.

ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE YİYECEK?

Bu detaylardan biri de 4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğu boyunca ne yiyeceği.

Yer çekimi olmadığı için yiyecekler önceden kuru bir şekilde gönderilecek ve uzayda hazırlanacak.

200'e yakın farklı yemek ve içecek seçeneği arasında et haşlaması, pilav, buğulama gibi çeşitlilik bulunuyor.

Astronot ekibi, uzayda bu özel yiyecekleri tüketerek uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek.

GEZERAVCI UZAYDA NELER YAPACAK?

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

  • Alper Gezeravcı
  • Uzay Yiyecekleri
  • Uzay Araştırmaları

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