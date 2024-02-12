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Bilim-Teknoloji

#CANLI İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'de! ''İlk uzay misyonumuz başarılı oldu''

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 18 günlük uzay misyonunun ardından yurda döndü. Gezeravcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır havalimanında basın toplantısı düzenliyor. Bakan Kacır, 'Uzayda 18 günlük bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi.' dedi.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Gezeravcı'yı, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.

Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Karşılama töreninin ardından Esenboğa Havalimanı'nın VİP salonuna geçen Bakan Kacır ve Gezeravcı, basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Uzay Programımızdaki adımlarımızda biri olan insanlı ilk uzay bilim misyonumuz Türk milleti için mutluluk kaynağı olmuştur.

* Uzayda 18 günlük bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

* İnsanlı ilk uzay bilim misyonumuz Türk milleti için mutluluk ve iftihar kaynağı olmuştur.

* Gezeravcı'ya "vatanına hoş geldin" diyorum.

* Bu tarihi misyonun en büyük sonucu, Türk gençlerine ve Türk çocuklarına sunduğu mesaj ve kazandırdığı özgüven oldu.

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