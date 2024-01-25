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Bilim-Teknoloji

İlk Türk astronot Gezeravcı'dan yeni fotoğraf

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom-3 (Ax-3) misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü paylaştı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 21:10 - Güncelleme:
İlk Türk astronot Gezeravcı'dan yeni fotoğraf
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Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Lopez-Alegria ile fotoğrafını paylaşarak "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Commander Michael ile yemek keyfi!" ifadesini kullandı.

Lopez-Alegria da kendi X hesabından aynı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz." notuyla paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Ax-3 misyon lideri Lopez-Alegria'nın paylaşımını alıntılayarak "Afiyet olsun" dedi.

- Ax-3 ekibini taşıyan uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen başarılı fırlatma işlemiyle Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.

- İlk mesaj

Fırlatma işlemi ardından Ax-3 ile kurulan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." şeklinde olmuştu.

  • Türkiye astronotu
  • Alper Gezer Ax-3 lideri
  • Michael Lopez-Alegria

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