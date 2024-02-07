İlk Türk astronot Gezeravcı Dünya'ya dönüyor: Dragon kapsülü ISS'ten ayrıldı

Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının bugün TSİ 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

DRAGON KAPSÜLÜNÜN KAPAĞI KAPANDI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı." ifadesini kullandı.

Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.