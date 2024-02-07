İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5979
  • EURO
    32,979
  • ALTIN
    2001.96
  • BIST100
    8896.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • İlk Türk astronot Gezeravcı Dünya'ya dönüyor: Dragon kapsülü ISS'ten ayrıldı
Bilim-Teknoloji

İlk Türk astronot Gezeravcı Dünya'ya dönüyor: Dragon kapsülü ISS'ten ayrıldı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

7 Şubat 2024 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının bugün TSİ 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

DRAGON KAPSÜLÜNÜN KAPAĞI KAPANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı." ifadesini kullandı.

Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.

  • Alper Gezeravcı
  • ax-3

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.