12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7517
  • 6,3901
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

İlk veriler geldi: Yıldızın sırları açığa çıkıyor

NASA’nın Ağustos 2018’de fırlattığı Parker Solar Probe adlı uzay aracından ilk bulgular geldi. Fırlatıldığı yıl “Güneş’e en çok yaklaşan yapay cisim” unvanını alan araç, 'touch the Sun (Güneş’e dokun)” diye anılan görev kapsamında hareket ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ocak 2018’de Güneş’e 42.3 milyon km yaklaşan ve rekoru 1976'da fırlatılan Helios 2’den devralan araç, Güneş’in atmosferi koronanın daha önce keşfedilmeyen kısımlarını araştırıyor.
 
NASA’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre araç, taç küreden üçüncü geçisini tamamladı. Aracın, buradan 24 kez geçmesi planlanıyor.
 
Parker Solar Probe’dan gelen ilk sonuçlar, 4 Aralık’ta, saygın bilim dergisi Nature’daki 4 makalede yayımlandı. Bulguların, araştırmacıları yıldızımızın fiziğine dair temel soruları cevaplamaya daha da yaklaştırdığı belirtildi.
 
Söz konusu bulgular, Güneş rüzgarının kaynağını ortaya çıkardı.
 
Buna göre Güneş rüzgarları, koronada bulunan ve sıcaklığı 1,1 milyon derece olan serin deliklerden kaynaklanıyor.
 
Güneş rüzgarları olarak bildiğimiz plazma dalgası, yıldızın üst atmosferinden yayılırken, manyetik alan boyunca hareket ediyor. Ancak bu manyetik alanın yönü hızla tersine dönüyor ve sonra yeniden bir önceki halini alıyor.  Bilim insanları “zikzak” diye isimlendirdikleri bu fenomenin, Güneş rüzgarlarını Dünya’ya doğru fıtlatabileceğini düşünüyor.
 
Güneş rüzgarları, dünyadaki elektrik şebekelerine veya telekomünikasyon araçlarına ciddi biçimde zarar verebilir. Bu nedenle bilim insanları, Güneş’e dair araştırmalarını derinleştirerek, bu rüzgarlardan hem gezegenimizi hem de uzaydaki astronotları korumayı amaçlıyor.
 
Sciencedaily’de yer alan habere göre, Kaliforniya, Berkeley Üniversitesi’nde fizik profesörü  Stuart Bale, Parker Solar Probe’un keşif gezisini şöyle yotumladı:
 
1859’da dünyadaki telegraf ağını, 1972’de de Kuzey Vietnam’daki deniz mayınlarını patlatan büyük hava olayları yaşandı. Üstelik sadece, Güneş fırtınasının ürettiği elektrik akımından kanaklanıyordu.
 
“1972’den çok daha teknolojik bir toplumuz. İletişim ağlarımız ve elektrik sistemlerimiz artık çok karmaşık. Yani Güneş’ten kaynaklanan bu olayların potansiyel zararı daha büyük” diyen Stuart, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
Uzaydaki bu hava olaylarını önceden tahmin edebilseydik, elektrik sistemlerinin bazı kısımlarını veya savunmasız durumdaki uydu sistemlerini kapatabilirdik.
 
(Independent Türkçe)

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Don ve buzlanma uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Don ve buzlanma uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Bakü izlenimleri 

Bakü izlenimleri 

Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık

Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık

Antalya dev buluşmaya hazır 

Antalya dev buluşmaya hazır 
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019