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Bilim-Teknoloji

İMECE'den ilk sinyal alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 13:27 - Güncelleme:
İMECE'den ilk sinyal alındı
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TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu.

Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.

Bakan Akar: İMECE uydusunun komuta kontrolü, Keşif Uydu Tabur Komutanlığında olacak

Geri sayım yapıldı: "İMECE" böyle fırlatıldı
  • Bakan Varank
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