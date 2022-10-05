İmzalar atıldı! Muharebe sahasına teknolojik destek

MilSOFT ve BİTES arasında 2. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde, Entegre Ürün Destek Yönetim Yazılımı (Mil-ILS) kapsamında artırılmış gerçeklik tabanlı bakım sistemi entegrasyonu alanında iş birliği hayata geçirildi.

Sözleşme, MilSOFT Genel Müdürü Adnan Metin ve BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun tarafından imzalandı.

MilSOFT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özçelik, AA muhabirine, lojistiğin nefes gibi olduğunu, nefes alındığı sürece öneminin fark edilmediğini ancak nefes kesildiğinde öneminin anlaşıldığını söyledi. Özçelik, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda lojistiğin savaşın kaderine nasıl etki edebileceğinin canlı olarak gözlendiğini vurguladı.

Türk savunma sanayisinin son yıllarda çok sayıda ürün ve çözüm geliştirdiğine, bunları dünyaya sunmaya başladığına işaret eden Özçelik, sahadaki ürünlerin maliyet ve operasyonel konseptler açısından idamesinin çok önem taşıdığını bildirdi. Özçelik, şöyle konuştu:

"MilSOFT olarak uzun yıllardır bu konsepte hazırlık yapıyoruz. Madem Türk savunma sanayisi artık global bir marka ve ürünlerimizi globalde satmak gibi ihracata odaklı perspektifimiz var, biz de ulusal standartlara uygun entegre lojistik yönetim sistemlerini ele alıyoruz. Son kullanıcılar ve Türk savunma sanayisindeki platform ve sistem üreticilerine hizmet sunabilir hale geldik. Ürünümüzün adını Mil-ILS olarak isimlendirdik. Lojistik yaklaşımını entegre olarak ele alınabiliyor, merkezi veri tabanı yönetimiyle kavramsal bir bütünlük sağlıyor. Ürün desteği, bakım desteği gibi alt modüllerimiz var. Önleyici bakımla ilgili de artık yenilikçi teknolojiler yapay zeka, big datayı kullanıyoruz. Bu, işin arka tarafı, ön tarafına baktığımızda kullanıcının artık etkileşiminin artırıldığını görüyoruz. Burada da yeni nesil teknolojiler, özellikle artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik kavramların öne çıktığını görüyoruz. Ülkemiz ve dünyadaki konseptin de uzaktan bakıma doğru gittiğini, bu teknolojilerin de bunu desteklediğini görüyoruz. BİTES ile stratejik bir anlaşmaya imza attık. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız ILS konusundaki bilgi birikimimizle BİTES'in artırılmış/sanal gerçeklik alanındaki yetkinliklerini entegre ettik. Burada son kullanıcı deneyimlerini de edinme fırsatı bulduk. Bu birlikteliğin yurt içinde ve dışında ciddi anlamda iş potansiyelleri getireceğini düşünüyoruz."

Mustafa Özçelik, çözümlerini öncelikli olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin kullanmasını arzuladıklarını, bunun yurt dışı satışlarını da hızlandıracağını belirtti. Dost ve müttefik ülkelere pazarlama faaliyetlerine başladıklarını ifade eden Özçelik, gelecek yıl satışların gelmesini beklediklerini kaydetti.

- MUHAREBE SAHASINA TEKNOLOJİYLE ERİŞİM

BİTES Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak da artırılmış gerçekliğin ana faaliyet alanlarından biri olduğunu söyledi. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin muharebe sahasına entegrasyonuna odaklandıklarını anlatan Albayrak, bu kapsamda tek er seviyesi durumsal farkındalık oluşturma, komuta kontrol ve bilgi sistemleri ile bakım-onarım ve ILS faaliyetlerine yönelik çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

Bakım-onarım faaliyetlerinin kısıtlı muharebe ortamında en üst kalitede, beklenen verimlilikte yapılabilmesi, sahada görev icra eden askerlerin, teknisyenlerin işlerini kolaylaştırmak için bir altyapı oluşturduklarını ifade eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Mil-ILS ile tamamen entegre olarak, entegre lojistik destek faaliyetlerinin sahadaki uzantısı olacak bir konumlandırma hedefliyoruz. Örnek vermek gerekirse, bir tankımız operasyon sahasında arızalandığında bakım-onarım desteğinin uzaktan uzman personeller tarafından iletilmesi mümkün olacak. Araca hangi yedek parçanın takıldığı, bunu kimin taktığı, bu işlem için ne kadar süre harcandığı gibi metrikleri de takip edilebilecek. Aynı zamanda teknisyene de artırılmış gerçeklik teknolojisinin holografik altyapısı sayesinde parçayı nasıl sökmesi-takması gerektiğini gösteren bir altyapı. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik altyapımız, ILS sistemi üzerinden gelen bütün bakım-onarım manuellerine, eğitim videolarına sahada erişim imkanı sağlayacak. Herhangi bir montaj, bakım-onarım faaliyeti esnasında merkeze dönüp uzaktan teknik destek alınabilecek bir altyapıyla muharebe sahasına destek vermeyi hedefliyoruz."