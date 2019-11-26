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İndirim günlerinde güvenli alışverişin 7 yolu

Her yılın Kasım ayında Türkiye dahil pek çok ülkede markalar, mağazalar ve e-ticaret siteleri fırsat indirimleri sunuyor.

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Ülkemizde Efsane, Muhteşem veya Harika Cuma gibi başlıklarla sunulan fırsatlardan siber suçlular da kendilerine fayda sağlamaya çalışıyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET, dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu ve güvenli online alışveriş yapmanın yollarını aktardı.  

1- Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın: Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. 

2 -Alışverişte kendi cihazlarınızı kullanın: İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişi kendi cihazınızla yapın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır. 

3 -Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun. Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif alırsanız, büyük ihtimalle gerçek değildir. 

4- Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartıyla yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. 

5- Güvenlik yazılımınız güncel olsun. Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin. 

6- OnlIne adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Size güveniliralışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin. Ancak tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. 

7- Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir. 

 

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