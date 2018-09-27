İngiliz Profesör Michael Atiyah, 1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemini çözdüğünü iddia etti

1 milyon dolar ödüllü matematik problemi adını, 1859'da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alıyor.

RİEMANN HİPOTEZİ VE ASIL SAYILAR

Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında önem arz ediyor. Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23.249.425 haneli ve 26 Aralık 2017'de Jonathan Pace adlı gönüllünün bilgisayarı ile bulundu.

Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor. Riemann hipotezi kanıtlanırsa asal sayılara ulaşmak daha kolay olacak ve bu sayıları temel alan kriptoji alanı yeni çözümler bulmak zorunda kalabilir.

Famed mathematician claims proof of 160-year-old Riemann hypothesis. If it is proven to be correct, mathematicians would be armed with a map to the location of all prime numbers, a breakthrough with far-reaching repercussions in the field https://t.co/sQvpDUQ1ok via @newscientist pic.twitter.com/f2kPuJltRR — Berkeley Lab CS (@LBNLcs) 26 Eylül 2018

(EuroNews)