İngiltere, Türksat5A ve 5B için 500 milyon dolarlık krediyi onayladı

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiliz hükümetinin Türksat ile Airbus şirketi arasında iki adet iletişim uydusu (Türksat5A ve 5B) ve bir adet yer istasyonu üretilmesi için yapılan anlaşmayı mali olarak destekleyeceğini açıkladı.

İngiliz Parlamentosunda konuşan Fox, "İngiltere İhracat Finansman Kuruluşu (UKEF), Türksat için iki uydu ve bir yer istasyonu imal edilmesi ve teslimine yönelik yaklaşık 500 milyon dolar (388 milyon İngiliz sterlini) değerindeki Airbus Savunma ve Uzay Sözleşmesi'ni destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Uluslararası Ticaret Ticaret Bakanı Liam Fox, "İngiltere, küresel telekomünikasyon endüstrisinde yol göstermeye devam ediyor ve bu sözleşme, bu uzmanlık için devam eden dünya çapındaki talebi göstermektedir. UKEF’in desteği, İngiltere’den ihracat yapan şirketler için önemli bir farklılaştırıcıdır ve devlet, ihracatın GSYİH’nin yüzde 35’ine çıkarılması ve ihracat stratejisi hedefini gerçekleştirmeye çalıştığı için uluslararası ticaret kazanmalarına yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Airbus Savunma ve Uzay Genel Müdürü Colin Paynter, "Türkiye'de TV hizmetlerinin sunumunda önemli bir adım olan bu sözleşmeyi imzalamış olmaktan gurur duyuyoruz. UK Export Finance, ihracat kredisi alanında bir yenilikçi olarak kabul edilmektedir ve bu önemli anlaşma konusundaki desteğimiz, Türksat'a sunduğumuz teklifin önemli bir parçasıydı." dedi.

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, "Bu iki uydu, Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’nın da dahil olduğu geniş kapsama alanı üzerindeki geniş bant veri hizmeti kapasitemizi önemli ölçüde artıracak. UKEF'in Airbus UK'yi desteklemesinden memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, gösterilen destek, Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin büyümesinin açık bir göstergesidir." dedi.

2020 yılında fırlatılması planlanan Türksat-5A, 3 bin 500 kilogramlık bir Ku-band uydusu olacak şekilde tasarlanmıştır. 4 bin 500 kilogramlık daha büyük olan Turksat-5B'nin Ku- ve Ka-band yüklerini taşıyacağı ve 2021 yılında yörüngesine gönderilmesi bekleniyor. Airbus’ın alt yüklenicisi olan SpaceX’in uydularımızı Falcon 9 roketiyle fırlatması bekleniyor.

Airbus, Palo Alto, California merkezli Space Systems Loral ve Japonya'dan Mitsubishi Electric, Türksat uydularını üretmek için teklif vermiş ve 2017 yılında teklifi Airbus'ın kazandığı açıklanmıştı. Airbus, iki uydunun üretimlerinde “Türk katkısı” olacağını belirtti.