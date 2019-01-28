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İngiltere: Zararlı içerikler kaldırılmazsa, sosyal medyayı yasaklayabiliriz

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İntihar ve kendine zarar verme videoları kalkmazsa sosyal medya şirketlerine yasak getirilebileceğini' söyledi.

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BBC'nin haberine göre Hancock, sosyal medya şirketleri için "Yapması gerekenleri yapmadıklarını düşünürsek, o zaman yasa çıkarabiliriz ve çıkarmamız gerekir" dedi ama "Böyle bir şey yapmak istemem" diye ekledi.
 
Sağlık Bakanı Hancock, daha önce kendine zarar verenlerin görüntüleri ile intihar videolarının paylaşılması nedeniyle sosyal medya şirketlerine bu tür içerikleri kaldırmaları çağrısında bulunmuştu.
 
İngiltere'de 2017 yılında 14 yaşındaki Molly Russell, intiharla ilgili sosyal medyada izlediği rahatsız edici içeriklerin ardından yaşamına son vermişti.
 
Molly Russell'ın babası "Instagram kızımın ölmesine yardımcı oldu" demişti.
 
Instagram ruh sağlığıyla ilgili sorunları uzmanlarla değerlendirmeye aldıklarını söyledi.
 
Instagram, bazı içerikleri kaldırmadıklarını ama bu videolara bakan kişileri kendilerine yardım edebilecek ve destek olabilecek gruplara yönlendirdiklerini duyurdu.
 
Şirket, politikalarını ve teknolojilerini de değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.
 
Instagram'a sahip olan Facebook da 'derin üzüntü duyduklarını, bireye zarar veren ve intihara sürükleyen videoların platformlarında yerleri olmadığını' açıklamıştı.
 

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