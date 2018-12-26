İnsan kan hücreleri doğrudan sinir kök hücrelerine yeniden programlandı

Alman Kanser Araştırma Merkezi'nden (DKFZ) ve Heidelberg'deki kök hücre enstitüsünden (HI-STEM) bilim adamları, ilk kez insan kan hücrelerini daha önce bilinmeyen bir tür sinir hücresine doğrudan yeniden programlamayı başardılar.

Uyarılmış kök hücrelerin, merkezi sinir sisteminin erken embriyonik gelişim sırasında meydana gelenlere benzer bir şekilde geliştiği gözlemlendi. Yeniden programlanan kök hücreler süresiz olarak değiştirilebilir, çoğaltılabilir ve rejeneratif tedavilerin (kök hücre tedavileri yoluyla hastalıklı dokuların yerine geçecek ve bu dokuları onaracak yeni, canlı dokuların geliştirildiği alan) gelişimi için önemli bir temel oluşturabilirler.

Heidelberg'deki DKFZ ve HI-STEM Direktörü Andreas Trumpp, "Bu, kök hücre araştırmaları için büyük bir atılım oldu." dedi.

CRISPR / Cas9 gen makası, bilim adamlarının deneylerinde gösterdiği gibi, genetik kusurları onarmak için kullanılabilir. Söz konusu araştırmanın öneminden bahseden Trumpp, “Hem temel araştırmalar hem de yeni etken maddelerin aranması ve rejeneratif tedavilerin geliştirilmesi için, örneğin sinir sistemi hastalıkları olan hastalarda gerekli olacak." diye vurguladı.

CRISPR-Cas9 nedir?

Genetikçilerin ve tıp araştırmacılarının, genomun çeşitli kısımlarına ekleme, çıkarma ya da DNA diziliminde değişim yapmalarına olanak tanıyan özgün bir teknolojidir.

Cas9 nedir?

Genomun belirli yerlerinden iki DNA iplikçiğini kesebilen “moleküler bir makas” görevi görür. Böylece DNA parçaları eklenebilir veya çıkarılabilir.